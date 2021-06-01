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Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая

Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая

Основной период единого государственного экзамена 2021 года начинается 31 мая, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

В этот день пройдут экзамены по химии, литературе и географии, которые будут сдавать примерно 184 тысячи участников.

Для проведения экзаменов будет задействовано 3725 экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях.  Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять 8522 общественных наблюдателя, из них 1892 федеральных общественных наблюдателя.

На участие в ЕГЭ по географии заявилось около 20 тысяч человек, в том числе около 18 тысяч выпускников текущего года. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники экзамена могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

ЕГЭ по литературе планирует сдавать почти 60 тысяч человек, из них около 48 тысяч выпускников текущего года. Экзаменационная работа включает 17 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

На ЕГЭ по химии заявилось около 104 тысяч участников, в том числе более 90 тысяч выпускников текущего года. Работа по химии состоит из 35 заданий, на ее выполнение дается 3,5 часа (210 минут).

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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