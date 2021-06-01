От мини до сандалий-тапочек: 6 вещей, которые нужны всем модницам этим летом

Вадим Карасев

Убеждение, что лето — это маленькая жизнь, появилось не на пустом месте. Для многих из нас это действительно самый долгожданный сезон, связанный только с позитивными событиями: отпуском на море, путешествиями, долгими романтичными прогулками теплыми вечерами и, конечно, возможностью показать все свои модные наряды — платья больше не прячутся под пальто, а выбор материала не зависит от метеопрогноза. В этот раз радость от данных событий будет, пожалуй, особенной, ведь это лето можно назвать реваншем за прошлый год на карантине. Всем снова хочется наряжаться, ну а во что — рассказываем в нашем материале. Собрали самые актуальные и необходимые составляющие модных образов на этот сезон — со списком смело можно отправляться за покупками.

1.Мини-юбки

Одно из главных модных возвращений этого года — мини-юбка. Изобретенная и ставшая популярной в 1960-х, она определяла и моду начала нулевых, когда в одежде была важна подчеркнутая сексуальность. Ну а все из нулевых сейчас можно смело заимствовать — мода той эпохи сейчас снова актуальна. Ну а для жаркого лета мини-юбка точно станет не только стильным дополнением в гардеробе, но и настоящим спасением в зной даже в городской среде. Дизайнеры тоже выразили свое одобрение тренду — мини-юбки были на всех подиумах: от Chanel до Miu Miu.





Miu MiuChanelGiambattista ValliDavid KomaPhilosophy di Lorenzo Serafini

Безусловный плюс этого тренда — универсальность. Начиная от выбора фасона и расцветки до вариантов, с чем ее можно сочетать, — для каждой найдется своя идея. Мини-юбки классно смотрятся и с жакетами, и с рубашками, и с блузками с пышными рукавами, которые тоже сейчас актуальны. Добавьте поло и кеды — и вот готов практичный образ в спортивном стиле на каждый день. Замените их на босоножки и топ, например, в корсетном стиле, — и вот вы уже звезда любой вечеринки.





Ирина Шейк





Тина Кунаки в кампании Amina MuaddiЭмили Синдлев





2.Кроше

Уютный тренд в стиле ретро наметился еще прошлым летом, но из-за скомканного сезона по-настоящему утвердиться ему не удалось — просто возможности носить такие вещи особо и не было. Поэтому этим летом у вязаных вещей появляется второй шанс, подкрепленный и выбором звезд: панаму в таком стиле охотно носит Белла Хадид, ну а Кайли Дженнер за последнее время успела уже примерить и вязаный костюм, и вязаный купальник.





Белла ХадидКайли Дженнер

Кайли, кстати, доказывает, что тренд это довольно многогранный и не стоит ограничиваться одними платьями. Для плавания такой купальник, пожалуй, не очень практичен, но для эффектных фото — идеален (а в них Дженнер знает толк).

После такого вряд ли вещи проигнорируют и остальные модницы, стремящиеся подражать звездам инстаграма. Не говоря уже о том, что вязаные вещи активно возвращает в моду и одна из главных модных героинь поколения Z — начинающий дизайнер, модель и падчерица вице-президента США Элла Эмхофф.





Элла Эмхофф

Разноцветные платья в стиле кроше могут стать классной альтернативой платьям с пестрыми принтами в виде цветов или фруктов, которые летом мы видим повсюду.





















3.Яркая рубашка оверсайз

Пожалуй, главный претендент на звание "вещь этого лета" — свободная яркая рубашка. Началось модное помешательство с розовой рубашки Valentino, но сейчас можно уже найти немало аналогов. Да и не обязательно останавливаться именно на розовом оттенке — обратите внимание на трендовый зеленый. Другие яркие летние оттенки вроде желтого или голубого тоже будут смотреться ничуть не хуже.





ValentinoДуа ЛипаРита Ора

Модные инфлюенсеры носят такую рубашку с юбкой и шортами или стилизуют в качестве легкого жакета к топу. Взять ее с собой можно и на пляж в качестве накидки к бикини.













4.Шелковый платок

Шелковые платки постепенно возвращались в моду на протяжении нескольких сезонов. Начиная от рэпера A$AP Rocky в 2019 году, воспевшего "бабушкин стиль", до тиктокеров, сделавших косынки главным трендом этой весны, — видео, в которых блогеры едут в машине в платках под песню Please Don't Go, стали вирусными.

@chaotticgoood

Roadtrip with da bestie #fyp #YesDayChallenge #foryoupage

♬ Please Don't Go — Mike Posner

Постоянно мелькали эти аксессуары и на подиуме — на показах Versace, Paco Rabanne, Dior. Укрепляет тренд и все та же ностальгия по нулевым, когда в моде были банданы — их носили Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Бейонсе. Ну и, конечно, не стоит забывать о классических образах кинодив середины прошлого века — шелковые платки ассоциируются у нас с Грейс Келли и Одри Хепберн.





Одри ХепбернКайли Дженнер

















5.Завязки на талии

Неважно, идет ли речь о платье, топе или бикини — самые модные вещи в этом сезоне связаны одной маленькой деталью. Речь, конечно, о завязках на талии. Длинные поясные шнурки обязательно оборачиваются вокруг обнаженного живота и небрежно завязываются на бант. Много таких вещей можно были найти у Jacquemus и Christopher Esber, но как только фасон стал трендовым, свой ассортимент расширили и другие марки, в том числе и масс-маркет.

Вариацией этого тренда можно считать и юбки и брюки с имитацией выглядывающих из-под пояса полосок стрингов — еще один привет из нулевых.





Ким КардашьянЭльза Хоск





Елена Перминова

















6.Сандалии-тапочки

За прошедший год мы все привыкли проводить все время дома, который стал и школой, и офисом, и местом вечеринок. Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на моду: скупали все в основном свитшоты и спортивные брюки, да и дизайнеры во многом адаптировали свои новые коллекции к "домашнему" стилю.





Наиболее заметна эта тенденция в обуви — в моду вошли фасоны, напоминающие тапочки. От оригинальных меховых моделей до классических биркенштоков — этим летом стоит сделать выбор в пользу удобной и практичной обуви.





Proenza SchoulerGabriela Hearst







