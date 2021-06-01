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ПФР выиграл у Максима Галкина в суде

ПФР выиграл у Максима Галкина в суде

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск главного управления Пенсионного фонда России к шоумену Максиму Галкину и взыскал с него 5 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах суда.

Иск был подан в связи с тем, что Галкин в качестве индивидуального предпринимателя не доплатил ежегодный взнос на пенсионное страхование. В итоге с юмориста взыскали 4 тысячи рублей и еще одну тысячу в качестве госпошлины.

"Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ", - говорится в решении арбитража.

Как писал Ruposters, ранее звезды раскритиковали шоу Максима Галкина.

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По материалам: uposters.ru

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