ПФР выиграл у Максима Галкина в суде

Вадим Карасев

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск главного управления Пенсионного фонда России к шоумену Максиму Галкину и взыскал с него 5 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах суда.



Иск был подан в связи с тем, что Галкин в качестве индивидуального предпринимателя не доплатил ежегодный взнос на пенсионное страхование. В итоге с юмориста взыскали 4 тысячи рублей и еще одну тысячу в качестве госпошлины.

"Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного приказа представить возражения относительно его исполнения в арбитражный суд, вынесший судебный приказ", - говорится в решении арбитража.

Как писал Ruposters, ранее звезды раскритиковали шоу Максима Галкина.