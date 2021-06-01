Плавучим газовым хранилищам предоставят налоговые льготы

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 1 июня 2021 года

12:22 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1121987-7

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект (№1121987-7), позволяющий регистрировать в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучие хранилища сжиженного природного газа.

По действующему закону в реестре могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах (с условием, что их возраст на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет).

Оплата услуг для этих судов облагается нулевой ставкой НДС при условии дальнейшего экспорта продукции. Предлагаемые изменения позволят собственникам плавучих газовых хранилищ после регистрации в реестре также воспользоваться таможенными и налоговыми льготами.

Практический смысл законопроекта состоит в том, чтобы плавучие хранилища сжиженного природного газа не вставали под иностранный флаг, пояснял замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

Сегодня при отсутствии экономической заинтересованности ходить под российским флагом судовладельцы плавучих хранилищ газа могут зарегистрировать такие суда под иностранной юрисдикцией. В этом случае на них будет распространяться законодательство страны, под флагом которой зарегистрировано судно. По этой причине бюджеты различных уровней не смогут получать доходы, а российские моряки иметь особые права по трудоустройству на такие суда.





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«Предлагаемый законопроект позволит поднять уровень российского флага и минимизировать риски применения необоснованных санкций в отношении отечественных компаний, осуществляющих экспорт сжиженного природного газа», — отметил Зверев. Сегодня плавучих хранилищ газа под российским флагом нет.

«Нам бы действительно хотелось, чтобы они тоже строились на российских верфях, а не только корейских. В настоящее время обсуждается вопрос, что по следующим хранилищам будут размещаться заказы на их создание на российских верфях», — сказал замминистра.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, инициатива направлена, в том числе, на реализацию поручения президента России о создании на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа.

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