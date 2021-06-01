Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»

Влада Некрасова

Экспертный совет Фонда Потанина подвел итоги пилотного конкурса «Спорт для всех», который проводился в рамках благотворительной программы «Сила спорта». Конкурс направлен на выявление и поддержку спортивных проектных инициатив, способствующих вовлечению граждан в решение социальных задач.



«Количество заявителей конкурса «Спорт для всех» красноречивее любых слов подтвердило актуальность темы социального спорта: мы получили 913 заявок. Ярких, оригинальных и в то же время исключительно значимых спортивных инициатив оказалось настолько много, что мы приняли решение увеличить грантовый фонд конкурса до 100 миллионов рублей и поддержать большее количество проектов. Уверена, что такие определяющие ценности спорта, как командный дух, взаимопомощь, честная конкуренция и воля к победе, помогут в их успешной реализации», – отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.



После проведения проверки по формальным критериям к участию были допущены 775 заявок. К оценке конкурсных заявок был привлечен 61 эксперт. В финал вышли 193 проекта из 58 регионов страны.

Победителями были признаны 83 проекта из 37 регионов. Среди регионов-финалистов лидерами по числу заявок стали Москва (19 заявок), Свердловская область (13 заявок) и Удмуртская Республика (11 заявок).



По числу победителей в лидеры вышли Свердловская область (8 проектов-победителей), Москва и Тюменская область (в этих регионах победу одержали 6 проектов).



Свои проекты представили не только спортивные школы или федерации спорта, но и благотворительные фонды, учреждения культуры, образовательные организации, социальные центры и даже два детских сада.



Программы направлены на различные категории участников: детей и взрослых (в том числе с особенностями физического и ментального развития), пожилых людей, подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей, оставшихся без попечения родителей.



Спектр видов спорта, которые будут использоваться в качестве инструментов инклюзии, социализации и объединения сообществ, очень широк. Среди них фехтование, бег, велоспорт, спортивные танцы, альпинизм, футбол, картинговый спорт, шахматы, хоккей и другие. Наряду с традиционными дисциплинами поддержку получит и целый ряд инициатив, развивающих современные инновационные виды спорта: роллерспорт, каникросс, ледолазание, сапбординг, скиджоринг, следж-хоккей, спортивная робототехника, фридайвинг. Адаптивный спорт представлен такими дисциплинами, как иппотерапия, плавание и акватерапия, флорбол.



Победители конкурса получат гранты на реализацию проектов.