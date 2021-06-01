Полезная нумерология: как правильно воспитывать ребенка согласно его дате рождения

Вадим Карасев

Воспитание ребенка — очень важный, энергозатратный процесс. Нужно правильно воспитывать свое чадо, чтобы из него вырос достойный член общества и счастливый, успешный человек. Нумерологи дали свои советы по воспитанию согласно дате рождения ребенка.

Ранее мы рассказывали о характере и особенностях воспитания и характера ребенка по его Знаку Зодиака. Настало время расширить эту тему, подойдя к ней с точки зрения нумерологии. Числа порой могут сказать больше, чем все звезды и планеты вместе взятые.

Нумерологические расчеты

Для примера возьмем дату рождения 2.05.2019. Для того, чтобы понять, какие советы будут самыми действенными и полезными, нужно сложить все цифры даты рождения малыша. Получаем:

2+0+5+2+0+1+9=19.

Нумерология оперирует числами от 1 до 9, поэтому нужно складывать цифры до тех пор, пока мы не получим число из этого диапазона. 1+9=10. Еще раз: 1+0=1. Получается, что ваш малыш был рожден под управлением Единицы. Осталось только расшифровать полученное число.

Расшифровка чисел

Единица. Самый главный совет по воспитанию вашего чада — ни в коем случае не ограничивайте его общение с другими детьми. Позвольте малышу самому решать, с кем строить дружбу, а с кем нет. Также не стоит закрываться от ребенка, утаивать от него что-то важное. Ваш малыш будет расти и развиваться в правильном направлении, если вы станете для него наставником и другом, а не надзирателем.

Двойка. Такой ребенок может любить одиночество больше, чем кто-либо другой. Его не стоит заставлять общаться с детьми. Он сам выберет для себя друзей, если это понадобится. Дети числа 2 очень быстро взрослеют, хоть это порой и не заметно. Если они хотят проявлять самостоятельность, им нельзя в этом чинить препятствий. Пусть учатся на своих ошибках. Это пойдет им на пользу.

Тройка. Этих детей нужно учить ответственности. Если этого не делать, они начнут думать, что все в этом мире дается им просто так. С ранних лет нумерологи советуют приучать их к порядку и к тому, что у каждого действия и слова есть свои последствия. Если этого не делать, из ребенка Тройки может вырасти инфантильный человек. Также нужно помогать им выбирать друзей.

Четверка. Число 4 указывает на то, что малыш будет полон энергии, мудрости и у него будет развита интуиция. В воспитании такого ребенка важно прислушиваться к нему и решать все проблемы сообща, как со взрослым человеком. Не стоит отдавать предпочтение лишь одному пути развития. Важно помогать малышу становиться крепким как физически, так и интеллектуально.

Пятерка. Если при расчетах у вас получилось число 5, значит, вашего ребенка важно воспитывать без строгости и давления. Вам необходимо демонстрировать искренность. Энергия Пятерки может сделать его тревожным и ранимым. Это расторопный и легкий на подъем малыш, который требует от родителей тепла и любви, воспитания без критики и ультиматумов.

Шестерка. Это одаренный малыш, который может быть прирожденным музыкантом, художником, писателем. Ему требуется помощь в том, чтобы определить его талант и развить его. Не нужно вставать между ним и его мечтой. Помогайте ему искать себя с раннего детства. Ваши усилия окупятся.

Семерка. Ваш малыш крайне удачлив, но ему важно показать, что не стоит в этой жизни уповать лишь на одну удачу. Эксперты советуют не воспитывать его в страхе того, что в один прекрасный момент все пойдет под откос, но прививать ему чувство осторожности и предусмотрительности, особенно если он непоседлив и шаловлив.

Восьмерка. Этот ребенок умеет ценить то, что у него есть. Если не умеет, значит, его нужно этому научить. Скорее всего, у такого малыша будет много талантов, большинство из которых не раскроется во взрослой жизни. Именно поэтому нужно позволить ему самому выбирать путь развития. Даже если он не захочет делать выбор, он все равно обретет счастье.

Девятка. Девятка — число ветреное и динамичное. Таков же, скорее всего, и ваш ребенок. Ему нужно дать понять, что оставлять дела незавершенными нельзя, иначе из него может вырасти человек, которому никто не будет доверять. Также важно всегда напоминать ему, что его судьба только в его руках, что бездействие равноценно проигрышу.