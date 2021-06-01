Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » ПриватБанк могут разделить: какие варианты приватизации банка обсуждают в Минфине

ПриватБанк могут разделить: какие варианты приватизации банка обсуждают в Минфине

ПриватБанк могут разделить: какие варианты приватизации банка обсуждают в Минфине
ПриватБанк в перспективе может быть приватизирован, и для этого рассматриваются варианты разделения банка. Об этом сказал министр финансов Серей Марченко в интервью программе "Постаті" для 4 канала.

Министр отметил, что приватизация ПриватБанка обсуждается, но на данном этапе нет возможности найти потенциального инвестора.
"Мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно", – сказал глава Минфина.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении аэропорту Абакана имени Василия Тихонова.
Правительство рассмотрит предложение Общественной палаты о присвоении
Far Cry 6 избежит проблем Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
Far Cry 6 избежит проблем Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
BTS установили еще несколько новых рекордов Гиннесса с клипом «Butter»!
BTS установили еще несколько новых рекордов Гиннесса с клипом
Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол сходит с ума?
Идеальный тип девушки Чонгука: от девушек какой национальности айдол
Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле родительскими комитетами питания в школах
Владимир Путин поручил довести до конца вопрос о контроле
Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере искусственного интеллекта
Кабмин поддержит разработчиков образовательных программ в сфере
Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание новых мест в школах
Правительство России направит свыше 144,6 млрд рублей на создание
Бьюти-новинки, которые хочется заполучить прямо сейчас
Бьюти-новинки, которые хочется заполучить прямо сейчас
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года

Топ на сегодня

В сети появился архивный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты
В сети появился архивный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты
Укрзализныця возобновляет сообщение с Австрией и Венгрией
Укрзализныця возобновляет сообщение с Австрией и Венгрией
Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви МакФлури Орео?
Почему в меню BTS в McDonalds не включили любимое мороженое Ви
Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие Тэхёна на шоу Колберта?
Многолетней дружбе конец? Почему Чонгука так раздражало присутствие
Почему BTS бояться Black Ocean и что это такое?
Почему BTS бояться Black Ocean и что это такое?

Еще по теме

Переходный период национализации "ПриватБанка" начнется 19 декабря
Данилюк не исключает объединения Приватбанка и Ощадбанка
В "Приватбанке" рассказали, как будут готовить банк к приватизации
Новак рассказал, для каких месторождений могут быть предоставлены льготы