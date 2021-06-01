ПриватБанк могут разделить: какие варианты приватизации банка обсуждают в Минфине

Алексей Вольцев

ПриватБанк в перспективе может быть приватизирован, и для этого рассматриваются варианты разделения банка. Об этом сказал министр финансов Серей Марченко в интервью программе "Постаті" для 4 канала.Министр отметил, что приватизация ПриватБанка обсуждается, но на данном этапе нет возможности найти потенциального инвестора."Мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно", – сказал глава Минфина.