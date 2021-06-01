Проклова счастлива, что вся страна говорит о ее истории с насилием: «Я рада, что началась такая шумиха»

Лидия Мартынова

Елена Проклова уже несколько недель является одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса из-за шокирующего интервью, которое она дала Лере Кудрявцевой в студии «Секрет на миллион», поведав истории о насильнике, не менее известном мужчине, чье имя посчитала нужным скрыть.

Столкнувшись с массовым хейтом, когда даже коллеги и, казалось бы, близкие друзья, отворачиваются, Елена сделала откровенное признание, заявив, что вовсе не стыдится обнародования истории. Напротив, это даже замечательно, ведь таким образом она сможет побудить больше жертв рассказать о том, что произошло, миру. «Да я рада, что началась такая шумиха! Пусть обсуждают, если это кому-то поможет. Я дожила до того возраста, когда мне важно не чье-то мнение, а польза моих действий», — стойко «держала оборону» в студии звезда.

В ответ на слова обидчиков, которые смело намекнули на то, что от приставаний артистка тоже получила свою пользу и «вылезла в шоу-биз», Проклова ответила гневно, отметив, что она и так достаточно талантлива, чтобы быть на слуху: «Какие блага я получила от этих приставаний? Когда это случилось, в 15 лет, я была признана лучшей актрисой года. Мне не надо было получать роли через постель!»

https://www.instagram.com/p/CLwe5kCleTx/ Подпишись на нас в Яндекс Новостях