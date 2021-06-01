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Путин поручил до 1 августа доложить о внедрении единого подхода к безопасности школ

Путин поручил до 1 августа доложить о внедрении единого подхода к безопасности школ

18:35  Автор: Тамила Аскерова



В России должен быть внедрён единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты школ, первый доклад по этому вопросу в Кремле ждут до 1 августа. Соответствующее поручение президента  Владимира Путина опубликовано 1 июня на сайте Кремля. 

Правительству совместно с органами исполнительной власти регионов поручено «обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются».

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Доложить по этому поручению премьер-министр Михаил Мишустин должен сначала до 1 августа, затем — один раз в полгода.

Поручение дано по итогам совещания с членами кабмина 13 мая. 11 мая в Казани в школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 получили ранения. После инцидента в России предложили повысить возраст владения оружием, а также призвали ужесточить ответственность за фиктивные справки для получения оружия.


#школы #безопасность


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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