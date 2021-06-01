Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев

Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев

Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4358 "О внесении изменений к некоторым законам Украины касательно охраны здоровья населения от негативного влияния табака", который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Как сообщает сайт Верховной Рады, за документ проголосовали 339 народных депутатов.

Согласно проекту закона, электронные сигареты и устройства для нагрева табака нельзя будет использовать в общественных местах и на работе. Помимо этого, предлагается запретить рекламу устройств для нагрева, а также электронных сигарет, табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами на улицах, в СМИ и интернете.
Помимо этого, авторы законопроекта хотят запретить рекламную выкладку такой продукции в местах продаж. В соответствии с документом, 30% площади на пачках бездымных сигарет должны занимать предупреждения о вреде для здоровья.

Если законопроект поддержат во втором чтении, его нормы вступят в силу через полгода.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в Сбербанке
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора Оксфордского университета
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой

Топ на сегодня

Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Названа самая полезная зелень
Названа самая полезная зелень
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан

Еще по теме

Минпромторг приравнял все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
В «Справедливой России» предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
В Минздраве рассказали о вреде электронных сигарет
В Белоруссии вступили в силу новые антитабачные правила