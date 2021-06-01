Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев

Алексей Вольцев

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4358 "О внесении изменений к некоторым законам Украины касательно охраны здоровья населения от негативного влияния табака", который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Как сообщает сайт Верховной Рады, за документ проголосовали 339 народных депутатов.Согласно проекту закона, электронные сигареты и устройства для нагрева табака нельзя будет использовать в общественных местах и на работе. Помимо этого, предлагается запретить рекламу устройств для нагрева, а также электронных сигарет, табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами на улицах, в СМИ и интернете.Помимо этого, авторы законопроекта хотят запретить рекламную выкладку такой продукции в местах продаж. В соответствии с документом, 30% площади на пачках бездымных сигарет должны занимать предупреждения о вреде для здоровья.Если законопроект поддержат во втором чтении, его нормы вступят в силу через полгода.