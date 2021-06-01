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RM показал АРМИ свое истинное лицо

RM показал АРМИ свое истинное лицо

Парень подставил своего друга Шугу.

Поклонники в восторге от парней из группы BTS и редко замечают их минусы. Однако недавно RM показал свое истинное лицо, когда решил подставить коллегу по группе – Шугу (Suga). Дело в том, что парень неправильно перевел ответ Шуги и ввел в заблуждение поклонников.


В 2015 году Шуга покрасил волосы в мятно-зеленый цвет. С тех пор прошло много времени, но АРМИ все еще надеются на то, что Шуга снова станет зеленоволосым. Во время недавнего интервью Шугу спросили, не хочет ли он сделать себе тот же имидж, что и раньше.

Пока Шуга обдумывал ответ, Джей-Хоуп (J-Hope) спел: «Снова зеленый». В итоге Шуга ответил по-корейски, что на какое-то время останется с темным цветом волос. Тут и включился RM, который неправильно перевел слова друга и заявил: «Хорошо, он это сделает. Следующий альбом волосы будут зелеными», – заявил лидер группы. Шуга странно отреагировал на это, так как не сразу понял, что сказал коллега. Но со временем мило посмеялся. Хотя вряд ли ему была приятна эта сцена!

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По материалам: popcake.tv

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