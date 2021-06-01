Российский рынок защитят от контрафактных кресел-колясок

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

1 июня завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации медицинских кресел-колясок, по итогам которого планируется повысить доступность медизделий для инвалидов и защитить отечественный рынок от подделок, следует из постановления кабмина от 7 августа 2019 года N 1028 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям, и мониторингу за их оборотом».

С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года в России по поручению Президента РФ проходил эксперимент по маркировке средствами идентификации кресел-колясок с целью мониторинга их оборота и организации эффективного взаимодействия контрольных органов с участниками оборота кресел-колясок. Эксперимент проводился в 2 этапа: первый — в отношении кресел-колясок с ручным приводом, второй — по изделиям с двигателями и иными механическими устройствами для передвижения.

Правительство выделило еще 9,5 млрд рублей на средства реабилитации инвалидов

Производители и импортёры участвовали в эксперименте на добровольной основе — для этого им достаточно было подать заявку в соответствии с разработанной Минпромторгом методичкой. По итогам эксперимента планируется выработать меры по повышению доступности медицинских колясок для пациентов. Также кабмин вместе с представителями отрасли намерены разработать предложения по защите отечественного рынка от контрафактных медизделий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

#инвалиды

122