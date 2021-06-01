Самые верные приметы о скором богатстве

Вадим Карасев

Все мы ждем того самого момента, когда деньги и успех придут в нашу жизнь. Старайтесь следить за описанными далее приметами, которые явно указывают на то, что финансовый успех уже не за горами.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже знакомили вас с пятью верными признаками того, что мы скоро разбогатеете. То были психологические и энергетические признаки, которые указывают, что вы на верном пути. Настало время узнать о приметах, следить за которыми достаточно просто.

Приметы с Луной

Новолуние — очень важный в энергетическом плане день. Если вы получили в этот день зарплату или плату за проделанную работу, значит, в скором будущем вас ждет еще больший финансовый прирост. Это работает только в том случае, если вы это не планировали заранее. Если на растущей Луне вы избавились от долгов, вас ждет в скором времени успех.

Если вы начали какое-то важное дело на убывающей Луне, ждите от него большой прибыли. Это работает практически всегда. Важно, чтобы вы были воодушевлены этой работой.

Нумерологические приметы

Если вы постоянно видите вокруг число 8, значит, успех не за горами. Восьмерка в нумерологии символизирует материальную сторону жизни, деньги и работу. Следите за тем, какие номера телефона вам дают ваши новые партнеры по бизнесу, клиенты. Если в номере есть как минимум три повторяющиеся восьмерки, это очень хорошо. Это работает с номерами банковских карт, номерами машин и многим другим.

То же самое касается числа 7. Семерка в нумерологии обозначает удачу. Если вам предстоит важная встреча, и вы также где-то заметили много идущих подряд семерок, это хороший знак. Вы идете по верному пути.

Приметы о сновидениях

Говорят, что если во сне увидеть вшей, то это к богатству, к большой прибыли. Также на приближение большого финансового успеха может намекать обнаружение денег во сне. Считается позитивным знаком, когда человек в сновидениях считает деньги, находит клад.

В восточной культуре самым главным признаком приближающегося богатства является сон, в котором вы увидели слона, жабу, дракона или золотую рыбку. Эти выдуманные и реальные животные на востоке и в фэн-шуй символизируют финансовый успех.

Славянские приметы о грядущем богатстве

Если бабочка залетела в дом, это хорошая примета, которая говорит о том, что скоро вы получите большую прибыль или успехом увенчается длительный проект. В древности наши предки считали это одним из самых главных признаков приближения удачи.

Если перед важной встречей начинает идти проливной дождь, это значит, что сегодняшние дела и задачи будут решены быстрее и могут принести заметно больше денег.

Если в разбитом яйце вы обнаружили два желтка, это хорошая финансовая примета. Очень скоро вы получите больше денег, чем планировали.

Если чешется левая ладонь, это к богатству. До сих эксперты не могут прийти к единому мнению о том, какая именно рука должна чесаться. Некоторые считают, что абсолютно не важно, правая это или левая рука, важно то, когда она зачесалась. Если прямо перед получкой, можно ждать приятных бонусов.

Если в ночь с воскресенья на понедельник вас мучила жажда, это очень хорошая примета, которая говорит, что скоро вы станете богаче и успешнее.