Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы

Анастасия Иванова

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые смогут сыграть на Евро. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).Ростер желто-синих выглядит следующим образом:Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко;Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков;Нападающие: Роман Яремчук, Артём Беседин, Артём Довбик.Напомним, что на Евро украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.