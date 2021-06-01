Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы
Вчера, 22:30 Анастасия Иванова
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые смогут сыграть на Евро. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Ростер желто-синих выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко;
Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков;
Нападающие: Роман Яремчук, Артём Беседин, Артём Довбик.
Напомним, что на Евро украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
По материалам: gogetnews.info