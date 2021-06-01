Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы

Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы

Сборная Украины назвала заявку на чемпионат Европы
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые смогут сыграть на Евро. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ростер желто-синих выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артём Беседин, Артём Довбик.
Напомним, что на Евро украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в Сбербанке
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора Оксфордского университета
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой

Топ на сегодня

Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Названа самая полезная зелень
Названа самая полезная зелень
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан

Еще по теме

Киевское "Динамо" подало заявку на Лигу Европы УЕФА
Футболист Щербаков полетел с московским "Спартаком" на сбор в Испанию
Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины
В Лигу чемпионов заявлено 12 футболистов сборной Украины