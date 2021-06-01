Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора Оксфордского университета

Анастасия Иванова

В сентябре открывается набор на занятия кружка по квантовой физике под руководством Александра Львовского, профессора Оксфордского университета, руководителя научной группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра. Записаться на курс могут ученики 10–11-х классов, продемонстрировавшие хорошие знания школьной программы по математике и физике, а также тригонометрии, основ теории вероятности и комплексных чисел.

Кружок предполагает еженедельные двухчасовые занятия в небольших группах по «системе листочков» Николая Константинова, которая применяется в математических школах: к каждому занятию ученики готовятся, изучив один-два параграфа конспекта, самостоятельно пытаются решить практические задания, а затем на уроке обсуждают решения с преподавателем.

Лекции и лабораторные работы для школьников будут проводить специалисты в области квантовой физики. Формат проведения занятий смешанный: возможно участие как очно, так и онлайн.

Заявку на информирование о начале регистрации можно оставить на сайте.

Занятия кружка стартовали в ноябре 2020 года. По результатам вступительного тестирования были отобраны 35 талантливых школьников из Москвы, Самары, Сыктывкара, Кирова, Тулы, Казани и Ижевска. Они прошли курс занятий в онлайн-формате и повысили уровень знаний в области квантовых вычислений.

Всего было подано более 100 заявок.