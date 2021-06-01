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Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент

Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент

Этой осенью расширятся возможности цифрового образовательного ресурса для обучения и развития талантов российских школьников – маркетплейса «Элемент». Маркетплейс – это открытая цифровая образовательная площадка, на которой для учащихся размещается высокотехнологичный контент, соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам. Реализацию проекта обеспечивает Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). О деталях развития проекта и появлении дополнительных функций на уже работающем ресурсе рассказала и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова.

Разработчики образовательных продуктов смогут разместить на площадке маркетплейса видео, уроки-презентации, веб-приложения, специальный интерактивный контент, тесты и тренажеры. Все материалы будут защищены авторским правом. При этом учащиеся смогут рейтинговать просмотренный контент. Это позволит авторам получить независимую качественную оценку об отношении школьников к выложенным материалам.

«Маркетплейс свяжет между собой разработчиков контента, экспертов, учителей, школьников и родителей. Для каждой целевой аудитории, в зависимости от потребностей, появится ряд определенных функций, которыми можно будет воспользоваться», – пояснила Людмила Бокова.

Она уточнила, что особое внимание будет уделяться экспертизе представленных на площадке материалов. Эксперты проверят и подтвердят соответствие контента образовательным стандартам, утвержденным Минпросвещения России.

«Экспертиза цифрового контента маркетплейса – его содержательной части – аналогична экспертизе учебников. Для проведения экспертизы будут привлекаться специалисты, которые соответствуют установленным требованиям», – уточнила и. о. директора ФИЦТО Людмила Бокова. 
# Общество
По материалам: edu.ru

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