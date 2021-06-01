Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Этой осенью расширятся возможности цифрового образовательного ресурса для обучения и развития талантов российских школьников – маркетплейса «Элемент». Маркетплейс – это открытая цифровая образовательная площадка, на которой для учащихся размещается высокотехнологичный контент, соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам. Реализацию проекта обеспечивает Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). О деталях развития проекта и появлении дополнительных функций на уже работающем ресурсе рассказала и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова.
Разработчики образовательных продуктов смогут разместить на площадке маркетплейса видео, уроки-презентации, веб-приложения, специальный интерактивный контент, тесты и тренажеры. Все материалы будут защищены авторским правом. При этом учащиеся смогут рейтинговать просмотренный контент. Это позволит авторам получить независимую качественную оценку об отношении школьников к выложенным материалам.
Она уточнила, что особое внимание будет уделяться экспертизе представленных на площадке материалов. Эксперты проверят и подтвердят соответствие контента образовательным стандартам, утвержденным Минпросвещения России.