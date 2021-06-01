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Тысячи неизвестных бактерий и вирусов обнаружены в метрополитенах мира

Тысячи неизвестных бактерий и вирусов обнаружены в метрополитенах мира

Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Cell, представляет каталог микробов в 60 системах общественного транспорта по всему миру.

В период с 2015 по 2017 год более 900 ученых и добровольцев на шести континентах брали пробы со скамеек, перил, турникетов и касс в метро и на автобусных остановках. Эти усилия привели к открытию «основного городского микробиома» — совокупности из 31 вида бактерий, общей для 97 % собранных образцов. Ученые также обнаружили почти 11 000 вирусов и более 700 видов бактерий, которые не были ранее описаны.

Исследовательскую группу возглавил Кристофер Мейсон (Christopher Mason), чье исследование микробов в метрополитене Нью-Йорка в 2015 году вызвало интерес других исследователей. Как сообщает New York Times, команда росла по мере того, как прохожие, видя, как ученые, тщательно протирают поверхности в метро, вызвались им помочь. С помощью мазков с поверхностей исследователи собрали ДНК микроорганизмов. В образцах было обнаружено 4246 известных видов микроорганизмов. Две трети составляли бактерии, а ещё одна треть — смесь грибов, вирусов и других микробов. Как уже говорилось, 31 вид бактерий присутствовал почти в каждом городе, что принесло им звание основного городского микробиома. Около половины из этих бактерий распространены в организме человека, особенно на коже.

В каждом городе был свой микробный состав. Это означает, что исследователи могли с точностью 88 % предсказать, из какого города прибыла случайная выборка. Дальнейшие исследования могут установить узнаваемые «микробные профили» городов для использования в криминалистике.

Были также обнаружены 748 бактерий и 10 928 вирусов, которые еще не идентифицированы. «Мы могли видеть, что это были настоящие микроорганизмы, но их нет ни в одной базе данных», — говорит биолог из университетской больницы Тюбингена Даниэла Бездан (Daniela Bezdan), бывший исполнительный директор MetaSUB, исследовательского консорциума, проводившего исследование. По словам исследователей, новые микробы не вызывают беспокойства. Большинство вирусов, вероятно, являются бактериофагами, то есть заражают бактерий, а не людей.

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По материалам: polit.ru

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