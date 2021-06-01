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Участникам соглашений о защите капиталовложений хотят предоставить налоговый вычет

Участникам соглашений о защите капиталовложений хотят предоставить налоговый вычет

22:47  Автор: Жанна Звягина


Законопроект: № 1184603-7



Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован во вторник в электронной базе данных палаты.

«Проектом федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ (…) предусматривается введение механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога (…), подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее — СЗПК), в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта», — говорится в пояснительной записке.

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В частности, документом предусматривается, что в результате применения налогового вычета вышеуказанные налоги по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля. Однако налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при условии, если стороной СЗПК является в том числе муниципальное образование.

Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом государственной субсидий не может превышать сумму понесенных затрат. «Предельный объем налоговых вычетов налогоплательщика определяется на основании расчета объема возмещения, предусмотренного Законом № 69-ФЗ», — говорится в записке.

В документе оговаривается, что возможность применения налогового вычета не зависит от отдельных решений органов государственной власти субъектов РФ.

Для применения налогового вычета налогоплательщику необходимо вести раздельный учет.

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Весной 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестиционных проектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, в течение пяти лет инвестору может быть возмещено до половины фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры и в течение 10 лет — до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры.


#налоги #инвестиции #бизнес


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По материалам: pnp.ru

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