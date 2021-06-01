В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»

Влада Некрасова

В День защиты детей, 1 июня, в московском Парке Горького открылся фестиваль «Большая перемена», информирует Минпросвещения России.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поприветствовал участников фестиваля и поздравил ребят с праздником.

«Большая перемена – это прекрасный конкурс, замечательная возможность раскрыть себя и показать свои таланты. С этого года в нём участвуют не только старшеклассники, но и учащиеся 5–7-х классов, студенты техникумов», – сказал Сергей Кравцов.

Министр пожелал ребятам реализовать себя, не останавливаться на достигнутом, верить в себя и идти вперёд.

На фестивале собралось около 5000 человек: школьники, их родители и учителя из разных регионов страны. Мероприятие проходит одновременно на более чем 20 площадках: на главной сцене, в большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвящённых 12 направлениям конкурса «Большая перемена». Представители крупнейших российских компаний, деятели культуры и спорта, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих вузов проводят для школьников познавательные лекции, мастер-классы и участвуют в дискуссиях.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.