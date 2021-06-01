Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»

В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»

В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»

В День защиты детей, 1 июня, в московском Парке Горького открылся фестиваль «Большая перемена», информирует Минпросвещения России. 

Министр просвещения России Сергей Кравцов поприветствовал участников фестиваля и поздравил ребят с праздником.

«Большая перемена – это прекрасный конкурс, замечательная возможность раскрыть себя и показать свои таланты. С этого года в нём участвуют не только старшеклассники, но и учащиеся 5–7-х классов, студенты техникумов», – сказал Сергей Кравцов.

Министр пожелал ребятам реализовать себя, не останавливаться на достигнутом, верить в себя и идти вперёд.

На фестивале собралось около 5000 человек: школьники, их родители и учителя из разных регионов страны. Мероприятие проходит одновременно на более чем 20 площадках: на главной сцене, в большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвящённых 12 направлениям конкурса «Большая перемена». Представители крупнейших российских компаний, деятели культуры и спорта, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих вузов проводят для школьников познавательные лекции, мастер-классы и участвуют в дискуссиях.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в Сбербанке
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора Оксфордского университета
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой

Топ на сегодня

Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Названа самая полезная зелень
Названа самая полезная зелень
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан

Еще по теме

Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена» объединит детей из разных регионов страны
Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»
Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании – Сергей Кравцов
В «Океане» реализуется программа для региональных команд сообщества «Большая перемена»