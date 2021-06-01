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В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»

В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»

В Мининском университете прошел командный студенческий конкурс среди первокурсников «Ярмарка проектов 2021», сообщает пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

В финал вышли 11 проектов социального, научно-исследовательского, сетевого и инновационного характера, часть которых уже реализуется на практике и имеет реальные результаты.

«Приятно удивлен активностью и вовлеченностью ребят. В итоге принял решение, что все 11 финалистов получат финансовую поддержку на реализацию. Кроме того, обязательно закрепим за каждой творческой группой наставника из числа преподавателей», – сообщил и. о. ректора университета Виктор Сдобняков.

По результатам конкурса «Ярмарка проектов – 2021» определены следующие победители.

Диплом I степени получала группа БХ-20-1 за проект «БиоМотив», факультет естественных, математических и компьютерных наук.

Дипломами II степени были награждены награждены проект «Дефектолог и Я» (группа О-20-1, факультет психологии и педагогики) и проект «Непрокино» (группа ФС-20-1, факультет гуманитарных наук)», который также был признан лучшим инновационным проектом. Студенты-дефектологи представили проект информационного агентства «ДЕФЕКТОЛОГиЯ», где будут публиковаться новости о событиях мира науки и практики работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, проект предусматривает проведение актуальных опросов, обсуждений, интервью о мире помогающих профессий, о профессионализации выпускников, работающих с детьми с ОВЗ, и т. д. Проект «Непрокино» предполагает формирование нового, свежего взгляда на Нижний Новгород и его уникальные объекты путем киноискусства. Данный проект поможет популяризировать Нижний Новгород среди потенциальных туристов.

Диплом III степени получил проект «Безумное чаепитие», подготовленный группой ПКИ-20-1, факультет гуманитарных наук.  Проект нацелен на создание интерактивных уроков для школьников Нижнего Новгорода, посвященных культуре Великобритании, с целью повышения вовлеченности школьников в изучение английского языка и культуры Великобритании.

В номинации «Социальный проект» победила группа СДП-20-1, факультет психологии и педагогики, с проектом «Я знаю свою семью!». Проект направлен на актуализацию в сознании людей семейных ценностей и отношений, сплочение семьи как единого целого, гармонизацию семейных отношений путем организации и проведения серии мероприятий для нижегородских семей.

В номинации «Сетевой проект» самым лучшим оказался региональный интернет-проект «В Нижний Новгород – это значит домой» (группа ИСТ-20-1, факультет естественных, математических и компьютерных наук». Проект ориентирован на создание условий для приобщения обучающихся школ и колледжей к традиционным культурным ценностям посредством сетевой проектной деятельности, содействие молодежи в овладении различными цифровыми навыками, повышении сетевой культуры, организация профориентационной деятельности.

В номинации «Научно-исследовательский проект» победила группа Д-20-1 с проектом «Влияние комнат отдыха на продуктивность студентов». Авторы проекта рассмотрели проблему влияния окружающей обстановки на эмоциональное и физическое состояние студентов, производительность обучения и выявили необходимость создания комнаты отдыха. Особое внимание в проекте уделяется внешним факторам, которые должны присутствовать в помещении, в котором студенты проводят перерывы.

«По сути, любой жизненный этап человека – это своеобразный проект. Считаю, что проектная компетенция – это необходимая компетенция эффективной личности. Важно, что с первых курсов наши студенты пробуют себя в роли руководителей, учатся формировать команды и получают успешный проект на выходе», – подвел итоги Виктор Сдобняков. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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