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В научно-образовательном центре при УлГПУ открылась мультстудия

В научно-образовательном центре при УлГПУ открылась мультстудия

В научно-образовательном центре – детском саду «У-Знайки» Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова открылась студия детской мультипликации. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Первый мультфильм, который дети создали под руководством воспитателей, называется «Белка и Стрелка», он посвящен 60-летию первого полета человека в космос.  

Дети пробуют себя в качестве режиссеров, сценаристов, художников, раскадровщиков, участвуют в монтаже и озвучке мультфильмов.

«Мультстудия – это отличный инструмент для развития художественного, научно-технического творчества детей, – отметила научный руководитель НОЦ «У-Знайки» Анна Китаева. – Процесс создания мультфильма позволяет развивать воображение, формировать умение работать в команде».

# Общество
По материалам: edu.ru

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