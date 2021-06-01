В Саранске в 2021 году откроется центр цифрового образования «IT-куб»

Лидия Мартынова

В Саранске в 2021 году откроется центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Республики Мордовия.

Он открывается в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

На базе центра будут реализовываться программы дополнительного образования («Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Программирование на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Основы алгоритмики и логики»), проводиться различные мероприятия по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительская работа по цифровой грамотности и цифровой безопасности.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.