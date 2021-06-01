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Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»

Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»

«Singularity» — один из треков Тэхёна (Taehyung), который, как оказалось, несет в себе тайный и глубокий смысл, а также содержит много пасхалок для самых внимательных АРМИ. Владелица канала Ari Rang в своем ролике опубликовала интересную теорию, в которой сделала предположение, что «Бантан» были вдохновлены темой рождения Вселенной во время записи песен, а Ви, в частности, хотел показать своим фанатам, что он чувствует себя кем-то нереальным, кем-то, кто мог прийти на эту землю из других миров.


Итак, впервые о понятии сингулярности в контексте творчества BTS АРМИ услышали в 2017 году на Melon Music Awards. Согласно домыслам ютубера, Ви ощущает себя инопланетянином, пришедшим в этот мир с другого пространства через черную дыру. Термин сингулярности, используемый в названии песни, как раз таки связан с данным явлением. Кстати, упоминание черной дыры, на фоне которой стоит Тае, было сделано в клипе «DNA». Сами «Бэнтаны» порой называют Ви 4D личностью, что еще раз доказывает тот факт, что Ви уникален и ощущает этот мир настолько тонко, что это поражает всех окружающих.

Автор также просит обратить внимание на персонажа ТТ в BT21, являющегося его прототипом: большое сердце вместо головы, межгалактическое оружие в руке… Ви явно связан с темой космоса, что толкает его на реализацию внутреннего мироощущения в творчестве.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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