Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума «Вектор детства».

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас на открытии первого Всероссийского форума «Вектор детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», – написал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что обновленные положения Конституции России и в целом совершенствование законодательной, нормативной базы серьезно укрепляют гарантии защиты детей. По его словам, это надежный фундамент для успешной реализации масштабных социальных, просветительских программ, эффективного развития инновационных технологий и практик в области образования, здравоохранения, спорта, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Президент России особо отметил ответственную многогранную деятельность института Уполномоченных по правам ребенка, его реальные инициативы и начинания, искреннюю заботу о юных гражданах России, их благополучии.

«Убежден, что ваш форум станет традиционным, внесет значимый вклад в решение ключевых проблем государственной политики в сфере детства и семьи. Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго», – добавил Владимир Путин.