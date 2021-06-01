Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума «Вектор детства».
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Приветствую вас на открытии первого Всероссийского форума «Вектор детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», – написал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что обновленные положения Конституции России и в целом совершенствование законодательной, нормативной базы серьезно укрепляют гарантии защиты детей. По его словам, это надежный фундамент для успешной реализации масштабных социальных, просветительских программ, эффективного развития инновационных технологий и практик в области образования, здравоохранения, спорта, патриотического воспитания подрастающего поколения.
Президент России особо отметил ответственную многогранную деятельность института Уполномоченных по правам ребенка, его реальные инициативы и начинания, искреннюю заботу о юных гражданах России, их благополучии.
«Убежден, что ваш форум станет традиционным, внесет значимый вклад в решение ключевых проблем государственной политики в сфере детства и семьи. Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго», – добавил Владимир Путин.