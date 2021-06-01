Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума «Вектор детства».

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас на открытии первого Всероссийского форума «Вектор детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», – написал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что обновленные положения Конституции России и в целом совершенствование законодательной, нормативной базы серьезно укрепляют гарантии защиты детей. По его словам, это надежный фундамент для успешной реализации масштабных социальных, просветительских программ, эффективного развития инновационных технологий и практик в области образования, здравоохранения, спорта, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Президент России особо отметил ответственную многогранную деятельность института Уполномоченных по правам ребенка, его реальные инициативы и начинания, искреннюю заботу о юных гражданах России, их благополучии.

«Убежден, что ваш форум станет традиционным, внесет значимый вклад в решение ключевых проблем государственной политики в сфере детства и семьи. Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго», – добавил Владимир Путин.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
В Мининском университете прошел конкурс «Ярмарка проектов 2021»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Подведены итоги конкурса «Спорт для всех»
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июнь 2021 года от Анжелы Перл
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в Сбербанке
Экс-борец с коррупцией из Госдумы не досчитался $182 млн на счету в
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора Оксфордского университета
Школьники смогут изучать квантовую физику под руководством профессора
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён научно-исследовательской работе в сфере образования и воспитания
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» посвящён
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой

Топ на сегодня

Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория Мамурина, блогера и внука миллиардера
Экс-возлюбленная Федора Смолова Миранда Шелия вышла замуж за Григория
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Обряды древних славян: как привлечь удачу и плодородие на лето
Названа самая полезная зелень
Названа самая полезная зелень
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан

Еще по теме

Путин поприветствовал участников молодежного форума «Машук-2019»
Владимир Путин рассказал о вкладе РФ в популяризацию хоккея с мячом
Владимир Путин направил приветствие участникам форума «История для будущего. Новый взгляд»
Путин направил приветствие участникам форума «Для тебя, мама!» 