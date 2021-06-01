Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big

"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big

"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big

29-летняя Ирина Смелая, которая известна также как певица Tatarka, выступила с резким заявлением после того, как Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак о своем романе с Ильей Прусикиным, сообщает "СтарХит".

"Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо", - заявила Ирина Смелая.

Напомним, Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак, что ее отношения с Ильей Прусикиным начались совсем недавно.

Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно

Софья Таюрская отметила, что Илья Прусикин на протяжении долгого времени оставался для нее совершенно несексуальным.

Певица совершенно другими глазами начала смотреть на Ильича, когда у него стали отрастать волосы.

Солистка Little Big призналась, отвечая на вопрос Собчак об интиме между близкими друзьями, что ей было "смешно" заниматься сексом с Ильичом.

"Очень, если честно, было смешно. Я так смеялась! Потому что... Что? Ильич? Я?" - рассказала звезда.

При этом Софья Таюрская уверяет, что ее роман с Прусикиным произошел уже после его расставания с видеоблогершой Ириной Смелой, известной также как Tatarka.

Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
В научно-образовательном центре при УлГПУ открылась мультстудия
В научно-образовательном центре при УлГПУ открылась мультстудия
В Саранске в 2021 году откроется центр цифрового образования «IT-куб»
В Саранске в 2021 году откроется центр цифрового образования «IT-куб»
Самые верные приметы о скором богатстве
Самые верные приметы о скором богатстве
АРМИ вычислили ориентацию Чонгука: «Он намекал на это годы»
АРМИ вычислили ориентацию Чонгука: «Он намекал на это годы»
100% учеников младших классов обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов
100% учеников младших классов обеспечены горячим питанием – Сергей
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной среды»
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной
Минпросвещения организует сбор вопросов и предложений, касающихся школьного образования
Минпросвещения организует сбор вопросов и предложений, касающихся
Лица, загружавшие фото нацистов на сайт "Бессмертного полка", оказались сторонниками Навального
Лица, загружавшие фото нацистов на сайт "Бессмертного полка",
Лучшие обряды и травы от недосыпа
Лучшие обряды и травы от недосыпа

Топ на сегодня

Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России в число ведущих стран мира по качеству общего образования
Школы получат адресную помощь для достижения цели по вхождению России
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в июне 2021 года
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей
Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей
Гавайские кальмары полетят в космос
Гавайские кальмары полетят в космос
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук
Гарик Харламов подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Ковальчук

Еще по теме

"Я для всех разлучница": солистка Little Big впервые призналась в романе с Ильей Прусикиным
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак
Ксения Собчак может отметить день рождения с первенцем
Собчак сделала жёсткое заявление в адрес Дональда Трампа