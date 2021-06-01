"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big
29-летняя Ирина Смелая, которая известна также как певица Tatarka, выступила с резким заявлением после того, как Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак о своем романе с Ильей Прусикиным, сообщает "СтарХит".
"Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо", - заявила Ирина Смелая.
Напомним, Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак, что ее отношения с Ильей Прусикиным начались совсем недавно.
Софья Таюрская отметила, что Илья Прусикин на протяжении долгого времени оставался для нее совершенно несексуальным.
Певица совершенно другими глазами начала смотреть на Ильича, когда у него стали отрастать волосы.
Солистка Little Big призналась, отвечая на вопрос Собчак об интиме между близкими друзьями, что ей было "смешно" заниматься сексом с Ильичом.
"Очень, если честно, было смешно. Я так смеялась! Потому что... Что? Ильич? Я?" - рассказала звезда.
При этом Софья Таюрская уверяет, что ее роман с Прусикиным произошел уже после его расставания с видеоблогершой Ириной Смелой, известной также как Tatarka.
Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.