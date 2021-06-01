"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big

Вадим Карасев

29-летняя Ирина Смелая, которая известна также как певица Tatarka, выступила с резким заявлением после того, как Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак о своем романе с Ильей Прусикиным, сообщает "СтарХит".

"Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо", - заявила Ирина Смелая.

Напомним, Софья Таюрская рассказала Ксении Собчак, что ее отношения с Ильей Прусикиным начались совсем недавно.

Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно

Софья Таюрская отметила, что Илья Прусикин на протяжении долгого времени оставался для нее совершенно несексуальным.



Певица совершенно другими глазами начала смотреть на Ильича, когда у него стали отрастать волосы.

Солистка Little Big призналась, отвечая на вопрос Собчак об интиме между близкими друзьями, что ей было "смешно" заниматься сексом с Ильичом.

"Очень, если честно, было смешно. Я так смеялась! Потому что... Что? Ильич? Я?" - рассказала звезда.

При этом Софья Таюрская уверяет, что ее роман с Прусикиным произошел уже после его расставания с видеоблогершой Ириной Смелой, известной также как Tatarka.



Как писал NEWSTES, ранее cолистка Little Big устроила горячую фотосессию в бикини, показав сочные ягодицы и вываливающуюся грудь.