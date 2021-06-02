67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели

Вадим Карасев

Более 67 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" за 3 недели их работы. Такие данные привела заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает mos.ru.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в городе три недели. Уже сейчас мы видим спрос со стороны горожан: за этот небольшой промежуток времени обследование в парках прошли более 67 тысяч человек. Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний — ключ к успешному лечению.

По словам Раковой, 26 тысяч человек (40%) направлены на дополнительные обследования: 91% — в поликлиники, 5% — в центры амбулаторной онкопомощи и 4% — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. "С ними на связи врачи телемедицинского центра, которые будут вести пациентов до момента назначения лечения", - отметила представитель мэрии.

В столичных парках работают 46 павильонов проекта "Здоровая Москва". Они позволяют за один час пройти свыше 10 медицинских обследований, сделать прививку от коронавируса. Посетители, которым требуется более серьезная медицинская помощь, направляются на лечение в столичные медцентры.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для обследования достаточно предоставить удостоверение личности, причем там же можно прикрепиться к городской поликлинике, показав полис ОМС.

Ранее в ВОЗ назвали программу "Здоровая Москва" примером для других городов.