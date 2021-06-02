8 главных правил наведения порядка

Вадим Карасев

Очень важно наводить порядок дома и поддерживать в нем чистоту. Это правило знакомо многим, но далеко не все знают, как правильно нужно убираться, чтобы не спугнуть удачу и сделать процесс уборки более эффективным с точки зрения энергетики.

Одной из самых важных сфер жизни являются финансы и работа. Старайтесь как можно реже допускать ошибки в уборке, из-за которых деньги уходят из дома. Если вы будете при этом следовать нижеописанным советам, то любая уборка будет более продуктивной и полезной.

Очередность уборки

Начинайте убираться с дальних углов вашего дома или квартиры, постепенно двигаясь к выходу. Такой порядок считали правильным не только наши предки. В восточной философии фэн-шуй данное правило также является актуальным на протяжении многих веков.

Также в очередности уборки важно помнить о том, что начинать стоит с верхних ярусов, постепенно продвигаясь вниз. Дело не только в том, что пыль летит сверху вниз, но еще и в том, что энергетические потоки позитивного характера всегда вытесняются негативными, которые тяжелее и занимают нижний ярус помещения.

Правило закрытых и открытых дверей

Второе правило уборки, о котором стоит помнить, касается дверей. Все те помещения, которые требуют уборки, можно открывать или закрывать — разницы нет. Но вот уже убранные помещения лучше закрывать, чтобы негативные потоки не проникли туда из других комнат.

После того, как все комнаты убраны, можно открывать двери. Также очень полезно проветрить помещение, открыв балкон и окна. Это отличный завершающий штрих.

Что стоит делать всегда

Не важно, убираетесь вы или просто находитесь дома, очень важно ликвидировать места сбора вещей. Всю лишнюю одежду убираем в шкаф, всю посуду тоже убираем с глаз долой. Все те вещи, которые кто-то бросил, нужно убирать на место. Посвящайте этому лишние пять-десять минут в день.

Выбрасывайте ненужный хлам

Многие эксперты в области биоэнергетики советуют делать это в самую первую очередь. Можно поступить немного иначе — если вы убираетесь во всей квартире, то просто готовьте на выброс то, что попадается на глаза. Складывайте хлам у входной двери. После уборки вынесите все на помойку вместе с мусором.

Самую большую опасность для удачи, здоровья и настроения людей представляют старые журналы, газеты, ненужные ветхие книги. Бумага впитывает в себя очень много негатива и не может от него избавиться.

Переставьте мебель

После уборки сделайте перестановку. Совсем не обязательно делать ее максимально заметной. Можно немного передвинуть стол на кухне, поменять местами стулья, подвинуть кровать ближе к окну в спальне и так далее. Такое обновление очень благотворно скажется на настроении всех, кто живет с вами в доме.

Подобное к подобному

Этот принцип пришел к нам из восточной культуры. Старайтесь хранить вместе только похожие вещи. Тарелки к тарелкам, кружки к кружкам, книги к книгам и так далее. После уборки проходит какое-то время, за которое некоторые вещи перемешиваются. Маленькое лежит с большим, еда лежит с посудой и так далее. Очень важно хранить близкие по значению и размеру вещи рядом.

Ненужное уберите подальше

Если вы не пользуетесь долгое время каким-нибудь кухонным комбайном, то уберите его подальше. Пусть не мозолит глаза и находится там, где не будет никому мешать. То, что вы используете постоянно, держите поблизости. Начните уборку с перекладывания вещей на свои места. Со временем это войдет в привычку.

Добавляйте в воду немного соли

Это несложный в исполнении, но важный совет. Соль — сильнейший оберег от негатива, проблем, нечистой силы. Протерев тряпкой, смоченной такой водой, полы и полки, вы сделаете свой дом более защищенным. Если в нем были какие-то отрицательные сущности, они уйдут прочь.