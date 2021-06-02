Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь

Алексей Вольцев

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» вот уже несколько лет борется со страшным онкологическом заболеванием. Анастасия Заворотнюк не появляется на публике и афиширует подробности своей болезни. Известно лишь, что девушка живет в своем загородном доме вместе с семьей, которые сильно переживают за ее здоровье.

Не секрет, что за последнее время Заворотнюк сильно изменилась. Девушка прибавила в весе из-за гормональных препаратов, а также потеряла волосы. Несмотря на это, ее дочь Анна обнадеживает поклонников и надеется, что все будет хорошо. На вопросы про мать девушка предпочитает не отвечать. Однако о себе Анна охотно рассказывает. По ее словам, она сама на протяжении полутора лет лечится от заболевания, которое возникло на фоне стресса.

«Случилась страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном», – рассказала дочь Заворотнюк.

Теперь же Анна думает о себе. Девушка хочет бросить загородный дом и переехать в США. Заворотнюк соскучилась по этой стране, но у нее нет документов на проживание в Америке. Судя по всеми, болезнь Анастасии вошла в ремиссию, поэтому членам семьи больше не нужно находится с актрисой каждую минуту.

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