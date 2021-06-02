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Чтобы не забывал! Ольга Бузова публично поиздевалась над Дмитрием Тарасовым

Звезда сообщила важную новость.

Ольга Бузова несколько лет назад развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым – футболистом, который долгое время играл в клубе «Локомотив». Стоит отметить, что фанаты активно говорят о том, что Дмитрий в скором времени завершит свою спортивную карьеру, ведь он ушел из казанского клуба «Рубин», а еще все больше увлекается блогерством.

Ольга Бузова, наоборот, заявила о том, что снова будет тесно связана с этим видом спорта. «Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все! Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено», – написала Ольга в Instagram.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводились с большим скандалом. Ольга на протяжении нескольких лет не стеснялась подкалывать бывшего супруга, намекая на то, что без нее он не сможет добиться успехов в карьере. Кажется, звезда взялась за старое.

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По материалам: popcake.tv

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