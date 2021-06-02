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Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах

Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5465 "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы".

Соответствующее решение поддержал 301 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью установления четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего той, которая используется в учреждениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований, а также уточнения полномочий относительно научно-методического обеспечения системы образования.

Среди задач проекта закона: введение определения учебной литературы и определение критериев, которым она должна соответствовать; усовершенствование распределения полномочий относительно научного и методического обеспечения образования; определение подходов к обеспечению качества учебной литературы путем ее экспертизы.

Законопроект устанавливает перечень полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относительно научного и методического обеспечения образования, в частности относительно обеспечения качества учебной литературы, а также уточняет права других учреждений и организаций относительно научного и методического обеспечения образования.

Законопроект также предусматривает обязательность экспертизы учебной литературы, изготавливаемой за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.
Кроме того, документ устанавливает право инициировать экспертизу учебной литературы, которая изготавливается за средства физических и юридических лиц и используется в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям законодательства, и определяет правовые последствия результатов этой экспертизы. Так, учебная литература, которая по результатам экспертизы признана не соответствующей требованиям законодательства, не может использоваться во время образовательного процесса.

Ожидается, что введение изменений, предусмотренных проектом закона, позволит улучшить качество учебной литературы, прежде всего школьных учебников, а также способствует выполнению международных обязательств Украины относительно противодействия дискриминации и обеспечения прав человека, в частности, выполнения рекомендаций, полученных в рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека.

Документ предлагает установить перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в образовательном процессе в учебных заведениях, и определить явления, недопустимые в учебной литературе (академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания).
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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