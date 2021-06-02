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Дима Гордеев потратил на празднование дня рождения 100 000 долларов

Дима Гордеев потратил на празднование дня рождения 100 000 долларов

Ютубер Дима Гордеев показал, как можно с размахом отпраздновать день рождения и рассказал Popcake о том, что потратил на крутую вечеринку, на которую его друзья специально прибыли из разных стран (Украины и Германии) баснословную сумму денег. «Пока еще точно не считал, но в районе 100 тыщ долларов, может быть чуть меньше! Я десять лет мечтал круто отметить 30 лет и всё вложил, чтобы провести классный вечер со своими друзьями, знакомыми, приехали мои друзья даже из Германии «, — с улыбкой поделился он деталями яркого события, отметив, что совсем не жалеет о потраченных финансах.

Стоит отметить, что на пати российского селеба все действительно соответствует ожидаемым масштабам. Дима решил специально арендовать для вечеринки судно и поставил на локации специальную площадку для «друзей-bmx-еров», которые могли бы покататься на «великах» вместе с именинником. «Чуть-чуть я покатаюсь и сделаю пару трюков», — пояснил виновник торжества. Среди особо важных приглашенных он отметил родителей, свою команду и друзей из Санкт-Петербурга, которых он знает уже около 20 лет.

Гордеев сообщил, что в ближайшем будущем планирует развиваться на различных платформах и вступать в новые проекты. Сюрпризом для его фолловеров стало открытие 2-го канала.

Сообщение Дима Гордеев потратил на празднование дня рождения 100 000 долларов появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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