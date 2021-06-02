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Дядя Кейт Миддлтон заявил, что она делает все возможное, чтобы помирить принцев Уильяма и Гарри

Дядя Кейт Миддлтон заявил, что она делает все возможное, чтобы помирить принцев Уильяма и Гарри

56-летний Гэри Голдсмит, родной брат матери герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон, поделился своим мнением о конфликтных отношениях в королевской семье. Он заявил, что его 39-летняя племянница делает все возможное, чтобы ее 38-летний супруг принц Уильям наладил отношения со своим 36-летним братом принцем Гарри после скандального интервью герцогов Сассекских. Гэри назвал Кейт Миддлтон великолепным медиатором и блестящим миротворцем.


В интервью журналу Closer он посоветовал принцу Гарри "взять себя в руки" и "прекратить потакать своим прихотям", пока он окончательно не разрушил отношения с родными. Голдсмит заявил, что все в семье были глубоко поражены эмоциональными заявлениями герцога Сассекского, которые включали в себя обвинения королевской семьи в расизме и пренебрежении по отношению к его жене.

Если кто-то и может принести мир королевской семье, так это Кейт. Кейт — замечательная судья и миротворец. Все в ней говорит о том, что она хочет дружбы и пытается сделать все, что в ее силах,

— заявил Гэри.


Гэри Голдсмит

Гэри наблюдал, как его племянница пыталась наладить отношения между Уильямом и Гарри на похоронах принца Филиппа в апреле. Когда-то эта троица была очень близка, и дядя герцогини сказал, что сейчас Кейт пытается сделать все, что в ее силах, чтобы все стало, как прежде.


Принцы Гарри и Уильям и Кейт Миддлтон

Гэри Голдсмит также добавил, что, хотя ему жаль, что у принца Гарри было много трудностей, когда он был старшим членом королевской семьи, его племянница очень рада быть частью этой семьи.

Она с рождения была готова стать королевой. Это современная версия королевской семьи. Я думаю, что она прекрасно подходит на эту роль. Очевидно, я немного предвзят, но разве Кейт и Уильям не были бы великолепны в этих ролях?

— сказал он.


Дядя герцогини также отметил ее прекрасное чувство юмора (его она неоднократно демонстрировала публично) и богатый внутренний мир.

Она невероятно веселая девушка с отличным чувством юмора. Она очень семейная и прекрасно готовит. Смех наполняет любую комнату, в которой она находится. Кейт — одна из тех, кем можно гордиться. У нее прекрасная душа,

— заключил он.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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