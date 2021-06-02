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До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра «IT-куб»

До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра «IT-куб»

До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного Правительства.

Первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году на базе Болоховского машиностроительного техникума.

«Информационные технологии в современном обществе очень востребованы, глобальные изменения в области цифровизации касаются всех сфер жизни. В рамках нацпроекта мы будем создавать центры «IT-куб» и в других муниципальных образованиях. В этом году такой центр откроется в Ефремовском химико-технологическом техникуме, еще два планируется открыть в 2022 году», – сказала министр образования региона Алевтина Шевелева. 

Министр отметила, что развитие сферы образования в рамках цифровой трансформации входит в программу развития Тульской области до 2026 года.

«Программа охватывает все направления – от развития материально-технической базы образовательных учреждений, совершенствования имеющихся и внедрения новых информационных систем до планов по использованию электронных образовательных ресурсов и образовательных платформ», – отметила Алевтина Шевелева.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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