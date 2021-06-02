Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Сафарова рассказала о знакомстве с мамой Тимати

Победительница шоу «Холостяк» наконец рассказала, в каких отношениях она находится с Тимати. Напомним, в финале именно Екатерине Сафаровой музыкант подарил кольцо. Многие зрители решили, что между парой не проскочила искра, а заключительная серия показалась им неискренней. Однако Сафарова утверждает обратное.

Екатерина Сафарова намекнула на то, что их отношения с Тимати уже довольно серьезны. Рэпер уже познакомил ее с мамой. Вместе они отдыхали заграницей.

«Нам тогда нельзя было появляться вместе на публике, чтобы никто ничего не понял. Однако Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это», — рассказала Екатерина Сафарова.

Однако о том, какое впечатление на нее произвела Симона, девушка говорить не стала. Напомним, предыдущая пассия Тимати не нашла общий язык с его матерью. По крайне мере, так считали подписчики. Кто-то даже заявлял, что именно из-за Симоны Тимати бросил Анастасию Решетову.

Пока говорить о том, сколько просуществуют эти отношения, сложно. Однако Сафарова отмечает, что настроена серьезно, но торопить события не будет.

[media=https://www.instagram.com/p/CPd8UMqJJCp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Екатерина Сафарова рассказала о знакомстве с мамой Тимати появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021 года
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность
Когда Троицкая родительская суббота в 2021 году
Когда Троицкая родительская суббота в 2021 году
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
В Москве подвели итоги Московского технологического марафона
В Москве подвели итоги Московского технологического марафона
Дядя Кейт Миддлтон заявил, что она делает все возможное, чтобы помирить принцев Уильяма и Гарри
Дядя Кейт Миддлтон заявил, что она делает все возможное, чтобы
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в

Топ на сегодня

Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это не должно было попасть в сеть»
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»

Еще по теме

Тимати о Екатерине Сафаровой: «Лучший друг»
Победительница «Холостяка»: «Теперь мне приходится жить на два города»
Смирнова о «Холостяке»: «Участниц набрали из стриптиз-клуба»
Тимати сделал выбор! Известна победительница «Холостяка»