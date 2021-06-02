Екатерина Сафарова рассказала о знакомстве с мамой Тимати

Влада Некрасова

Победительница шоу «Холостяк» наконец рассказала, в каких отношениях она находится с Тимати. Напомним, в финале именно Екатерине Сафаровой музыкант подарил кольцо. Многие зрители решили, что между парой не проскочила искра, а заключительная серия показалась им неискренней. Однако Сафарова утверждает обратное.

Екатерина Сафарова намекнула на то, что их отношения с Тимати уже довольно серьезны. Рэпер уже познакомил ее с мамой. Вместе они отдыхали заграницей.

«Нам тогда нельзя было появляться вместе на публике, чтобы никто ничего не понял. Однако Тимур захотел пригласить меня поехать с ним в отпуск. Там я и познакомилась с Симоной и Алисой. Я очень благодарна Тимуру за это», — рассказала Екатерина Сафарова.

Однако о том, какое впечатление на нее произвела Симона, девушка говорить не стала. Напомним, предыдущая пассия Тимати не нашла общий язык с его матерью. По крайне мере, так считали подписчики. Кто-то даже заявлял, что именно из-за Симоны Тимати бросил Анастасию Решетову.

Пока говорить о том, сколько просуществуют эти отношения, сложно. Однако Сафарова отмечает, что настроена серьезно, но торопить события не будет.

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