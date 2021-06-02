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Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы

Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы

Счастье для каждого из нас — это что-то разное. Одному хорошо с деньгами, а другой счастлив в любви. Очень часто мы сами отпугиваем благо. В основном, это происходит из-за неосторожно сказанных слов.


Ранее мы рассказывали о том, как наши слова влияют на карму, здоровье и благополучие. Если мысли Вселенной читать бывает непросто, то слова она воспринимает очень хорошо. Думайте, что говорите, ведь каждое слово имеет огромный вес и влияние на судьбу.

Что блокирует путь к счастью

Неискренность. Только честные и открытые люди могут познать истинное счастье и улучшить свою судьбу. Говорите правду, не лгите и не будьте лицемерными. Это спасет вас от проблем.

Переживания. Не думайте и не говорите о негативном прошлом. Все плохое должно оставаться позади. Вам обязательно повезет, если вы будете чаще думать о будущем.

Самые опасные фразы, отпугивающие счастье


«Это никогда не произойдет», «я этого не сделаю». Проговаривая вслух такие фразы, вы провоцируете судьбу на то, чтобы она вас проверила на прочность. Она обязательно подкинет вам ситуацию, в которой вы абсолютно точно измените свое мнение по этому поводу. Если вы слишком упорствуете, говоря, что у вас ничего не получится, то рано или поздно Вселенная лишит вас удачи. Начнется черная полоса. Не жалуйтесь и не играйте в Бога, определяя свое будущее.

«Мне бы твои проблемы», «мне бы побыть в твоей шкуре». Это очень опасная фраза, которая напрямую говорит: «Дай мне свои проблемы». Вселенная воспринимает это всерьез, без сарказма. Она даст вам то, что вы желаете. Чужие проблемы станут вашими. Это может произойти сразу, а может через год или два. Вы не знаете всего, что происходит в жизни человека. Не примеряйте на себя его жизнь и не говорите подобные фразы. Если вы хотите побыть кем-то другим, помните о том, что за внешним счастьем могут скрываться огромные проблемы.

«Я не умею». Вместо такой фразы говорите «я попробую». Если вы уверены в том, что вы не умеете что-то делать, то у вас и в правду ничего не выйдет. Наш язык очень богат, поэтому вы всегда можете найти замену таким негативным фразам.

«Я не знаю». Вселенная любит и уважает только тех из нас, кто твердо уверен в том, чего он хочет и почему. Когда вы говорите «я не знаю, зачем работаю», «я не знаю, зачем живу», ваши мысли начинают путаться. Это расплата за такие необдуманные фразы. Если вас спрашивают о вашей мечте, не говорите «я не знаю». Вселенная всегда помогает тем, кто умеет четко ставить цели и прекрасно понимает свои истинные желания.

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По материалам: dailyhoro.ru

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