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Ида Галич обратилась к мужу: «Это было ужасно»

Ида Галич обратилась к мужу: «Это было ужасно»

О разводе Иды Галич и Алана Басиева стало известно несколько месяцев назад. Тогда теледива заявила, что они расстались без конфликтов, и теперь у каждого наступил новый период.

Сегодня Галич поделилась у себя в Instagram счастливыми кадрами – она наконец завершила всю процедуру развода. Теперь после печального опыта теледива больше не верит брак. В stories девушка обратилась к бывшему мужу.

«Мы люди, которым была дарована такая красивая любовь. Спасибо за эти годы. Чаще было хорошо, местами прекрасно. Я не верю больше в институт семьи и не хочу впредь выходить замуж. Я просто хочу, чтобы стало легче», — написала Ида.

Отметим, что накануне девушка предупредила своих подписчиков, что для нее это будет «сложное утро». В этот день Галич мечтала «просто идти, куда глаза глядят».

К слову, что точная причина расставания Иды и Алана пока неизвестна. Однако теледива дала понять, что об изменах речи не идет. Ида не препятствует общению отца и ребенка. Правда, в последнее время у Алана много дел, и у него нет времени навещать Леона.

Сообщение Ида Галич обратилась к мужу: «Это было ужасно» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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