Ида Галич рассказала о личной жизни после развода: "У меня больше не будет мужа"

Вадим Карасев

О разводе 31-летней телеведущей и одного из самых высокооплачиваемых блогеров в России Иды Галич с 28-летним Аланом Басиевым стало известно еще в конце 2020 года. Тогда многие поклонники не поверили в расставание пары, которую считали крепкой, а потом начали строить свои теории по поводу причин их разрыва.





Ида Галич и Алан Басиев

Многие считали, что Ида решила расстаться с Аланом из-за того, что он зарабатывал в разы меньше нее, однако она эту теорию сразу опровергла. Тем не менее некоторые фолловеры до сих пор убеждены, что финансовая сторона вопроса является для Галич ключевой в выборе партнера для жизни. Недавно один из подписчиков поинтересовался у Иды, важно ли для нее, чтобы ее следующий супруг был обеспеченным человеком. В ответ телеведущая то ли в шутку, то ли всерьез зареклась когда-либо еще выходить замуж, а также рассказала, по каким критериям в первую очередь будет оценивать своего будущего мужчину.

У меня больше не будет мужа. Почему вы все измеряете деньгами? Для меня важно сейчас другое. Мой мужчина может быть детским врачом или пожарным, который спасает сотни жизней. Он просто будет приходить домой, а я — заглядывать ему в рот. Может же быть и такое? Деньги тут ни при чем. Я хочу просто им восхищаться. Он может быть простым программистом, кайфующим от своих действий. Тогда я буду в восторге от его горящих глаз. Меня, в принципе, легко привести в восторг, и необязательно для этого иметь все деньги мира,

— поделилась Галич.





Ида Галич

В своих ответах на вопросы интернет-пользователей Ида Галич также опровергла слух, что она запрещает бывшему мужу общаться с их годовалым сыном Леоном:

Бог с вами! Алан сейчас сильно занят, поэтому не имеет возможности приезжать.





Ида Галич с сыном Леоном

В недавнем интервью со Светланой Бондарчук в ее YouTube-шоу "Света вокруг света" Ида также объяснила, почему не желает раскрывать причины своего развода. Звезда призналась, что не хочет наговорить про Алана лишнего в публичном пространстве, чтобы потом ее подросший сын после просмотра этих интервью не изменил о нем мнение как об отце.





Напомним, Ида Галич и Алан Басиев познакомились в 2017-м и всего через пару месяцев после первой встречи обручились. В 2018 году они сыграли свадьбу, а в начале 2020-го на свет появился их сын Леон. Решение о расставании Ида и Алан приняли до того момента, как мальчику исполнился год, однако его первый день рождения отметили вместе.





Алан Басиев и Ида Галич с сыном Леоном