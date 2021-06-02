Инстасамка недовольна своей внешностью: «Конченная уродка»

Алексей Вольцев

Инстасамка никогда не скрывала своей любви к пластическим операциям. Девушка накачала губы, сделала себе грудь, а в скором времени планирует увеличить ягодицы. И, как оказалось, комплексы по поводу своей внешности у блогерши появились в подростковом возрасте.

У себя в социальных сетях Инстасамка рассказала о том, как сильно комплектовала из-за своего внешнего вида. Девушка прикрепила фотографии, на которых ей 15 лет. По мнению девушки, на ней она «конченная урока». Инстасамка призналась, что плакала каждый день и мечтала исправить свое тело.

«Я думала, что я конченная. На тот момент я думала, что всё потерянно и что я навсегда останусь такой серой мышью! Я плакала каждый день. Для меня это очень больная тема», – вспоминает Дарья Зотеева.

В результате Инстасамка призвала своих подписчиц не опускать руки, так как «в жизни возможно все». Однако она не скрывает, что смогла преобразиться благодаря деньгам. После полного апгрейда блогерша себя чувствует сексуальной и уверенной в себе.

«Если вы думаете, что вы урод, то вам просто нужны деньги», – заключила Инстасамка.

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