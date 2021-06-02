«Я проститутка», — Айза сделала заявление

Лидия Мартынова

Роковая, дерзкая и сексуальная. Такой Айза появилась на премии «Glamour Influencers Awards — 2021». Выбор ее наряда оказался весьма смелым… Возможно, даже чересчур. Когда гости мероприятия начали интересоваться, вдохновлена ли была она чьим-то образом, когда выбирала себе подобный наряд, Айза заявила, что пришла в луке «Интердевочки». «Я интердевочка. Это первая русская проститутка. Я сегодня Айза… проститутка», — заявила она во всеуслышанье.

Бывшая Гуфа действительно перевоплотилась. Для того, чтобы соответствовать заявленному персонажу, Анохиной-Долматовой пришлось примерить на себя мешковатое черное платье, создать тяжелый вечерний макияж с темно-красным оттенком помады, четко очерченной формой каштановых бровей, с длинными накладными ресницами и «подсветкой» нижнего века от хайлайтера. Изюминкой сего лука стал парик, который, по словам знакомых Айзы, изменил ее до неузнаваемости. Даже подписчики Анохиной не признали своего инфлюенсера на просторах Instagram.

«Слушайте нуууу прям фифа из 90-х», «Жена бандита», «Чикуля ты бомба», «Серьезно? Я только щас поняла, что это она хахаха думала какую то свою старую тетку запостила», — оценили тусовочный образ Айзы.

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