Элджей дал первое интервью: «Пусть все думают, что я не умею разговаривать»

Анастасия Иванова

Развозиться ли Элджей с Анастасией Ивлевой? Что случилось той роковой ночью с сотрудниками ДПС? Был ли он под алкогольным опьянением? Поклонников популярного исполнителя интересуют эти вопросы. Однако получить ответ, кажется, им не удасться никогда. Ведь Элджей не даёт интервью.

Все ждут сенсаций! И Элджей впервые рассказал нашим журналистам, почему он избегает общения с прессой. Музыкант подошёл к этому вопросу с юмором.

«Пусть все думают, что я не умею разговаривать… или я умер», — с улыбкой сказал Элджей.

Музыкант максимально абстрагировался от сплетен, однако это ему вовсе не мешает. Элджею хватает других ресурсов для поддержания популярности. А покривляться в TikTok Элджей всегда «за». Исполнитель записал специально для нас видеопривет.

https://vm.tiktok.com/ZSJH8f1Ly/

Отметим, что сегодня Элджей опубликовал видео на страничке в Instagram, на котором он, сидя в студии, рассказывает что-то на камеру. Увы, селеб отключил звук в публикации, поэтому понять, что он говорит нельзя.

«Вью?» — загадочное подписал он свой пост.

Кажется, поклонников скоро ждёт эксклюзив.

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