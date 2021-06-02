Элджей даст первое интервью

Влада Некрасова

Исполнитель Элджей, известный также как супруг ведущей «Орла и решки» Насти Ивлеевой, опубликовал видео на страничке в Instagram, на котором он, сидя в студии, рассказывает что-то на камеру. Увы, селеб отключил звук в публикации, поэтому понять, для чего проведена эта съемка и о чем именно вещает певец, на данный момент нельзя. «Вью?» — загадочно подписал он свой пост.

Стоит также обратить внимание на то, почему эта, казалась бы, банальная публикация вызвала столько эмоций и, в частности, удивления, у поклонников сингера. Дело в том, что Элджей никогда не дает интервью, не общается с прессой, не комментирует слухи и скандалы с его именем в социальных сетях и не позволяет вмешиваться в личную жизнь подписчикам. Он максимально абстрагировался от сплетен, однако, это, кажется, ему вовсе не мешает. Элджею хватает других ресурсов для поддержания популярности и приумножения финансов.

«Завтра метеорит на землю упадёт или огромный федук захватит Нью-Йорк… Если уже Лёха интервью дал», «Если это реально интервью, я буду в шоке», «Исторический момент. Выпьем!» — обсусждают съемку Элджея его фолловеры.

[media=https://www.instagram.com/p/CPlgQBynwqh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Элджей даст первое интервью появились сначала на POPCAKE.