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Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами

Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами

Сегодня Юлия Снигирь празднует свой день рождения — ей исполняется 38 лет. Актриса уже успела опубликовать новый пост по этому случаю, в котором порассуждала о своих ощущениях от нового возраста.

38. Ощущение, что ничего не успеваю. Сколько книг не прочитано, сколько не просмотрено фильмов и спектаклей. Что-то пропускаю в воспитании ребенка. Раздражаюсь по пустякам. Хочется больше путешествовать, видеться с друзьями. Научиться плавать, петь, танцевать... В общем, планов много,

— написала Юлия.


Юлия Снигирь

Актриса также попросила своих друзей и подписчиков, если они хотят ее поздравить или сделать подарок, перевести пожертвование в благотворительный фонд "Подари жизнь".

Любая сумма и доброе слово сделают мой день счастливее,

— заключила Снигирь.


В комментариях звезду экрана поздравили и многие ее коллеги, в том числе Анна Чиповская, Виктория Исакова, Вера Брежнева, Екатерина Варнава и другие. А Елизавета Боярская не только поздравила, но и сделала Юлии комплимент, посчитав, что та слишком самокритична.

Юля! А по мне, так ты воплощение гармонии и все успеваешь! По крайней мере, так видится со стороны! С днем рождения,

— написала Елизавета.


Режиссер Анна Меликян поздравила Юлию, опубликовав в сторис новое фото, сделанное, судя по всему, на празднике — на нем Снигирь и ее возлюбленный Евгений Цыганов запечатлены за столом рядом с именинным тортом.


Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Евгений Цыганов также поздравил любимую в одном из своих аккаунтов в инстаграме. Актер опубликовал черно-белое фото Юлии, впрочем, как обычно, был не очень многословен.

Хэппи бездей ту ю (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал он.


Напомним, что о личной жизни Цыганов вообще говорит редко. Лишь на днях актер дал редкое интервью, в котором впервые согласился поговорить обо всех восьмерых детях (у него семеро общих детей с бывшей гражданской женой Ириной Леоновой и один сын от Юлии Снигирь).

Встречает свой день рождения Юлия на съемочной площадке фильма "Время года зима", режиссером которого является Светлана Устинова. Работа над проектом стартовала в мае.


Светлана Устинова и Юлия Снигирь

Коллеги по площадке тоже тепло поздравили именинницу — Снигирь опубликовала фото своего трейлера, практически полностью заполненного воздушными шарами.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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