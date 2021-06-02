Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"

Вадим Карасев

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил всероссийский фестиваль "Большая перемена", который проходит на базе платформы АНО "Россия – страна возможностей".

В ходе визита он оценил идеи участников конкурса. Среди множества Кириенко выделил идею о создании праздника дружбы.

"Чтобы праздник состоялся, каждый должен себя в нем найти. Должны появиться какие-то традиции праздника. День дружбы придется придумать от начала до конца. Сама идея очень хорошая. Мне очень нравится", - сказал Кириенко.

Замглавы администрации президента провел параллель между инициативами детей и подготовкой к недавнему марафону "Новое знание".

"Занимаясь подготовкой проекта марафона “Новое знание”, мы работали над этим. Не так много времени было, Президент поручение давал в конце апреля, в конце мая уже сделали первый марафон. Месяц с большой командой работали над марафоном. Я хочу сказать, что 90 % того, что сформулировали как критерий запуска “Знания” за эти 20 минут вы выписали. И добавили одну, которую мы не сделали сами", - отметил он.

Кириренко также озвучил самые важные постулаты, которые были применены при проведении марафона и которые в своих идеях также озвучили участники "Большой перемены".

"Принцип того, что участники, слушатели, школьники и студенты сами должны иметь право выбора. Это первый принципиальный постулат, который сформулировали. На этом построен весь марафон общества знания, что никто никому ничего не навязывает, кардинальные отличия и от школы, и от института заключаются в том, что в школе идут по программе, которую задали взрослые, здесь - выбирают сами что хотят", - отметил Кириенко.

Проект "Большая перемена" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", которая была запущена по инициативе Владимира Путина в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.