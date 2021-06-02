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Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"

Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил всероссийский фестиваль "Большая перемена", который проходит на базе платформы АНО "Россия – страна возможностей".

В ходе визита он оценил идеи участников конкурса. Среди множества Кириенко выделил идею о создании праздника дружбы.

"Чтобы праздник состоялся, каждый должен себя в нем найти. Должны появиться какие-то традиции праздника. День дружбы придется придумать от начала до конца. Сама идея очень хорошая. Мне очень нравится", - сказал Кириенко.

Замглавы администрации президента провел параллель между инициативами детей и подготовкой к недавнему марафону "Новое знание".

"Занимаясь подготовкой проекта марафона “Новое знание”, мы работали над этим. Не так много времени было, Президент поручение давал в конце апреля, в конце мая уже сделали первый марафон. Месяц с большой командой работали над марафоном. Я хочу сказать, что 90 % того, что сформулировали как критерий запуска “Знания” за эти 20 минут вы выписали. И добавили одну, которую мы не сделали сами", - отметил он.

Кириренко также озвучил самые важные постулаты, которые были применены при проведении марафона и которые в своих идеях также озвучили участники "Большой перемены".

"Принцип того, что участники, слушатели, школьники и студенты сами должны иметь право выбора. Это первый принципиальный постулат, который сформулировали. На этом построен весь марафон общества знания, что никто никому ничего не навязывает, кардинальные отличия и от школы, и от института заключаются в том, что в школе идут по программе, которую задали взрослые, здесь - выбирают сами что хотят", - отметил Кириенко.

Проект "Большая перемена" входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", которая была запущена по инициативе Владимира Путина в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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По материалам: uposters.ru

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