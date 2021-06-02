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Классные руководители со всей страны получат свою федеральную площадку для открытого диалога

Классные руководители со всей страны получат свою федеральную площадку для открытого диалога

Новые механизмы поддержки педагогического труда, развитие лидерских позиций российской педагогической школы, образ современного классного руководителя и вопросы педагогической психологии войдут в число приоритетных тем на I Всероссийском форуме классных руководителей. Форум – первая федеральная площадка для открытого диалога классных руководителей со всех регионов России, информирует Минпросвещения России.

В программе форума, открывающегося в октябре в Москве, пройдут мероприятия, посвящённые актуальным темам и вызовам, с которыми сегодня сталкиваются школа и педагоги, среди них:

– организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство как ядро системы воспитания;

– психология воспитания и обучения;

– интернет как инструмент современного педагога;

– образ учителя и его взаимодействие с внешним миром;

– инклюзивное и семейное образование;

– здоровьесберегающие технологии в школе.

Подать заявку на форум может любой педагог, имеющий опыт работы классным руководителем. Участников определят по итогам отбора, в ходе которого будут оцениваться их профессиональные достижения и личные качества, такие как активность, интерес к современной культуре, открытость новому.

Мероприятие проводится Минпросвещения России с целью создания профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание у подрастающего поколения традиционных нравственных ценностей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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