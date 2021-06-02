Классные руководители со всей страны получат свою федеральную площадку для открытого диалога

Лидия Мартынова

Новые механизмы поддержки педагогического труда, развитие лидерских позиций российской педагогической школы, образ современного классного руководителя и вопросы педагогической психологии войдут в число приоритетных тем на I Всероссийском форуме классных руководителей. Форум – первая федеральная площадка для открытого диалога классных руководителей со всех регионов России, информирует Минпросвещения России.

В программе форума, открывающегося в октябре в Москве, пройдут мероприятия, посвящённые актуальным темам и вызовам, с которыми сегодня сталкиваются школа и педагоги, среди них:

– организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство как ядро системы воспитания;

– психология воспитания и обучения;

– интернет как инструмент современного педагога;

– образ учителя и его взаимодействие с внешним миром;

– инклюзивное и семейное образование;

– здоровьесберегающие технологии в школе.

Подать заявку на форум может любой педагог, имеющий опыт работы классным руководителем. Участников определят по итогам отбора, в ходе которого будут оцениваться их профессиональные достижения и личные качества, такие как активность, интерес к современной культуре, открытость новому.

Мероприятие проводится Минпросвещения России с целью создания профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание у подрастающего поколения традиционных нравственных ценностей.