Когда Троицкая родительская суббота в 2021 году

Вадим Карасев

В православном мире поминовению усопших отводятся определенные дни, названные родительскими субботами. В это время во всех церквях и храмах проходят поминальные службы, и верующие могут помолиться высшим силам за упокой душ своих усопших родственников.

Помянуть усопших в 2021 году можно будет не только в день Троицкой родительской субботы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать обо всех поминальных днях, чтобы не упустить возможности помолиться за души умерших, сходить на кладбище и привести могилки в порядок.

История Троицкой родительской субботы

Праздничный день относится к вселенским празднованиям, и в день Троицкой родительской субботы поминают души всех православных христиан, молясь за каждого усопшего за все время существования православной религии.

Праздник Троицы приурочен к Пятидесятнице, которую всегда отмечают на пятидесятый день после Светлой Пасхи. День поминовения всех усопших называют и Сошествием Святого Духа, который по Писанию сошел на землю и своей силой окрестил апостолов. Праздник Троицы имеет огромное значение в православной религии, и в этот светлый день верующие соблюдают заветы церкви, молясь небесам и очищая души от негатива.

Какого числа Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота в 2021 году выпадает на 19 июня. По традиции в этот день вспоминают всех усопших, молясь Господу за их души. В церквях и храмах зачитывают записочки с именами почивших, которые передают перед началом поминальной службы.

В день праздника посещают не только поминальную службу, но и кладбище. В этот праздник верующие убираются на могилках, обновляют цветы и зажигают церковные свечи, молясь за души близких людей. Священнослужители напоминают о том, что поминальные дары оставлять на могилах не стоит — лучше раздать угощения нуждающимся или оставить в храме или церкви при кладбище.