Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый легкоатлетический стадион

Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый легкоатлетический стадион

Конькобежный центр "Адлер-Арена" станет крытым легкоатлетическим стадионом с 25 спортивными площадками по разным видам спорта, говорится на сайте образовательного центра "Сириус". 

"Мы будем расширять количество бесплатных спортивных секций для детей, в том числе на новом легкоатлетическом стадионе. Крытая арена и большое количество площадок для игровых видов спорта позволят проводить занятия с ребятами, соблюдая все требования безопасности и по удобному расписанию, что важно для родителей. В мае на фестивале спортивных секций к нам записались более тысячи ребят", – отметил руководитель спортивных программ центра "Сириус" Дмитрий Савин.

Крытый 400-метровый легкоатлетический стадион по своему масштабу станет третьим в России. Появится зал силовой подготовки и 25 площадок для летних игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, гандбола, тенниса, бадминтона, настольного тенниса, мини-футбола, скалолазания, прыжков на батуте, гимнастики, стрельбы. Заниматься на площадках будут как национальные сборные и участники программ Образовательного центра "Сириус" со всей страны, так и проживающие на федеральной территории дети и взрослые.

Пропускная способность после трансформации комплекса составит около 180 человек в час, или более 1 000 спортсменов в день, что позволит практически круглогодично проводить тренировки и соревнования по 40 летним олимпийским видам спорта.

Реконструкция площадки начнется в конце 2021 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ
В Офисе президента Украины заявили о деолигархизации СМИ
Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый легкоатлетический стадион
Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый
Шепотки над шампунем для красоты и здоровья волос
Шепотки над шампунем для красоты и здоровья волос
Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
Кириенко оценил проекты участников "Большой перемены"
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это не должно было попасть в сеть»
Ви случайно залил приватное видео, но АРМИ успели его сохранить: «Это
От детских рисунков до модной империи: как прославилась Кира Пластинина и где она сейчас
От детских рисунков до модной империи: как прославилась Кира
Лунный день сегодня 2 июня 2021 года
Лунный день сегодня 2 июня 2021 года
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и

Топ на сегодня

Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан только сейчас: «Это самая крутая тайна!»
Ви зашифровал в клипе «Singularity» посыл, который был разгадан
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала резкое заявление после откровений солистки Little Big
"Вычеркиваю из жизни этого персонажа": экс-жена Прусикина сделала
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
Основной период ЕГЭ-2021 стартует 31 мая
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной среды»
В Белгороде состоялся форум «Цифровая трансформация образовательной
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии Glamour Influencers Awards — 2021
Агата Муцениеце, Даня Милохин, Варвара Шмыкова и другие на премии

Еще по теме

«Сириусу» пообещали статус «научной долины» и Олимпийский парк в Сочи
Объект в Москве, включающий арену "Динамо", введут в эксплуатацию в апреле 2018 года
«Спартаку» передадут тренировочную базу рядом со стадионом «Открытие Арена»
В Ростове построят огромный спортивный комплекс – СМИ