Конькобежный центр "Адлер-Арена" превратится в крытый легкоатлетический стадион

Вадим Карасев

Конькобежный центр "Адлер-Арена" станет крытым легкоатлетическим стадионом с 25 спортивными площадками по разным видам спорта, говорится на сайте образовательного центра "Сириус".

"Мы будем расширять количество бесплатных спортивных секций для детей, в том числе на новом легкоатлетическом стадионе. Крытая арена и большое количество площадок для игровых видов спорта позволят проводить занятия с ребятами, соблюдая все требования безопасности и по удобному расписанию, что важно для родителей. В мае на фестивале спортивных секций к нам записались более тысячи ребят", – отметил руководитель спортивных программ центра "Сириус" Дмитрий Савин.

Крытый 400-метровый легкоатлетический стадион по своему масштабу станет третьим в России. Появится зал силовой подготовки и 25 площадок для летних игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, гандбола, тенниса, бадминтона, настольного тенниса, мини-футбола, скалолазания, прыжков на батуте, гимнастики, стрельбы. Заниматься на площадках будут как национальные сборные и участники программ Образовательного центра "Сириус" со всей страны, так и проживающие на федеральной территории дети и взрослые.

Пропускная способность после трансформации комплекса составит около 180 человек в час, или более 1 000 спортсменов в день, что позволит практически круглогодично проводить тренировки и соревнования по 40 летним олимпийским видам спорта.

Реконструкция площадки начнется в конце 2021 года.