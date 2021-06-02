Кровь из ушей! Димаш Кудайберген фальшиво поет

Влада Некрасова

Популярность казахстанского певца Димаша Кудайбергена шагнула далеко за пределы его родной страны. Во всем мире восхищаются его голосовыми возможностями, которые поражают даже самых опытных профессионалов. Димаш мастерски владеет всеми вокальными техниками и имеет широчайший диапазон свыше 6 октав. Однако так было не всегда. И артист сам это признает.

Несколько дней назад Димаш опубликовал у себя в Instagram видео из детства, где ему было всего полтора года. По кадрам видно, что артист уже в юном возрасте интересовался домброй и пытался петь. Несмотря на то, что сейчас у него многомиллионная семья поклонников и множество международных наград, Димаш не постеснялся и показал, как он фальшиво поет.

«Свою первую песню я записал, когда мне был один год. Немного фальшивил, но пел искренне», — с самоиронией подписал Димаш кадры.

[media=https://www.instagram.com/p/CPZPqI0nAjY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Действительно, чувствуется фальшь, но поклонники оценили юмор артиста. Они отметили, как он вырос в вокальном плане благодаря обучению и постоянной работе над своими связками. Теперь Димаш поет словно соловей в ночи.

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