Лунный день сегодня 2 июня 2021 года

Вадим Карасев

Наступает второй день долгожданного лета. Астрологи рассказали, какой будет эта среда и каким окажется настроение Луны. Эксперты дали важные советы в таких сферах, как работа, любовь, настроение, здоровье и семья.

Сегодняшний день входит в число самых благоприятных в июне. Во многом стоит сказать спасибо переходу Венеры в Знак Рака. Луна также находится в благоприятном положении, что делает этот день одним из самых лучших для романтики, любви, домашних дел и забот. Сегодня удача будет рядом с теми, кто несет в этот мир добро и свет.

Фаза Луны: начинается 22 лунный день. Убывающая Луна окажется в Знаке Рыб, что очень хорошо сочетается с переходом Венеры. Это будет день пробуждения стихии Воды. Удача будет рядом с теми, кто стремится к взаимопониманию и доброте.

Магнитные бури 2 июня: сегодня ожидается возмущение магнитосферы, однако солнечные ветры будут недостаточно сильными для того, чтобы образовалась полноценная буря.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

поиск любви;романтика;общение;покупки;примирение.уединение;обиды;многозадачность, спешка.

Это прекрасный день для уборки территории возле дома и самого жилого пространства. Начать уборку в этот день лучше со спальни, ведь именно там сосредоточена большая часть благоприятной энергии дома. В этот день можно посвятить время работе вне дома. Если нет возможности убраться, не стоит расстраиваться, ведь Вселенная предоставляет нам выбор. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься дома тем, к чему лежит душа.

Что надеть в эту среду

В такой благоприятный день стоит одеваться ярче. Для успехов в любви можно надеть белую одежду и воспользоваться такими талисманами, как жемчуг или гранат. В финансовой сфере и в бизнесе полезными будут красный, синий и зеленый цвета. Для денежных успехов стоит воспользоваться талисманами: хризолитом, яшмой, тигровым глазом.

Из украшений стоит отдать предпочтение золоту и платине. Эти благородные металлы отлично будут сочетаться вместе. Золото поможет обрести уверенность, а платина — усилить шестое чувство и творческий потенциал.

Любовь и отношения в 22 лунный день

Самой главной сферой жизни сегодня становится любовь. Луна в Рыбах способствует обретению счастья в амурных делах, особенно если вы находитесь в поисках второй половинки. Можно смело ходить на свидания, знакомиться вживую и в социальных сетях, флиртовать и общаться с противоположным полом. Главное — не забывать проверять совместимость.





Всем, кто уже находится в отношениях, Венера и Луна помогут достичь взаимопонимания. Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень. Можно планировать свадьбу, делать предложение руки и сердца, знакомиться с родителями возлюбленного или возлюбленной.

Финансы и работа 2 июня

Финансовая сторона жизни сегодня тоже будет процветать, несмотря на то, что балом править будет любовь. В такие дни, как сегодня, очень просто договариваться с людьми, находить какие-то точки соприкосновения. У вас появятся новые возможности для того, чтобы развить свой бизнес, повысить доходы и оптимизировать расходы.

Это хороший день для покупки дорогостоящих подарков близким людям. Также полезно в этот день обновлять гардероб. Это отлично скажется на вашей энергетике и настроении. Можно смело отправляться в командировки, в дальние поездки личного характера. Можно заниматься получением новых знаний.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение людей сегодня будет приподнятым и позитивным. Конечно, ссоры и конфликты возможны даже в таких условиях, но они быстро сойдут на нет, если не форсировать их. Жизнь станет лучше, многие проблемы со здоровьем решатся. Луна созидательна и готова помогать нам во всем.

В этот день людям снятся хорошие сны, их головы посещают приятные мысли и интересные идеи. Не бойтесь делиться всем этим с окружающими. Не позволяйте обидам и негативу руководить вашей жизнью. Научитесь прощать, любить, дружить. Никогда не поздно показать тому или иному человеку свое искреннее уважение.