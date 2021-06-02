Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Давно 35-летняя Ирина Шейк не появлялась в нашей хронике, а модель не изменяет своим привычкам и продолжает регулярно прогуливаться по Нью-Йорку. Появилась она на улицах города и вчера, как всегда, в компании своей четырехлетней дочери Леи.





Ирина Шейк

У малышки появился новый вид транспорта. Если раньше она чаще сидела в коляске, то теперь девочка лихо рассекала на самокате и даже ехала впереди мамы (впрочем, и коляска, где утомленная Лея могла отдохнуть, была наготове).





Ирина Шейк с дочерью Леей

И если дочь Ирина одела в нарядное платье, то сама, не без помощи своего стилиста, конечно, отдала предпочтение брутальному образу в стиле рок-звезды. Шейк появилась на публике в блестящей кожаной куртке, джинсах с принтом и грубых высоких ботинках на шнуровке.









Впрочем, вскоре мы можем увидеть Шейк и в более легкой и изящной обуви — например, сандалиях. Ведь у Ирины на днях вышла капсульная коллекция, которую она создала с брендом Tamara Mellon. Всего в линейку вошли три пары, из которых в продажу пока поступила только одна модель, и это именно сандалии стоимостью 595 долларов.













В кампании коллекции Ирина, конечно, снялась сама. В профессиональном плане последние недели у модели вообще выдались насыщенными. Шейк также появилась в новой рекламе бьюти-бренда Augustinus Bader.









И только тема личной жизни модели по-прежнему остается в тени — комментировать слухи о себе Ирина не любит и даже об отце своей дочери, 46-летнем Брэдли Купере, высказывается весьма сдержанно, хотя и не забывает похвалить его.

А интерес публики к Шейк снова повышенный, ведь модель заподозрили в романе с Канье Уэстом, который в начале года расстался с Ким Кардашьян. Но никаких доказательств романтических отношений модели и рэпера пока нет, что, впрочем, не мешает пользователям сети бурно обсуждать потенциальную звездную пару.