Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке

Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке

Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке

Давно 35-летняя Ирина Шейк не появлялась в нашей хронике, а модель не изменяет своим привычкам и продолжает регулярно прогуливаться по Нью-Йорку. Появилась она на улицах города и вчера, как всегда, в компании своей четырехлетней дочери Леи.


Ирина Шейк

У малышки появился новый вид транспорта. Если раньше она чаще сидела в коляске, то теперь девочка лихо рассекала на самокате и даже ехала впереди мамы (впрочем, и коляска, где утомленная Лея могла отдохнуть, была наготове).


Ирина Шейк с дочерью Леей

И если дочь Ирина одела в нарядное платье, то сама, не без помощи своего стилиста, конечно, отдала предпочтение брутальному образу в стиле рок-звезды. Шейк появилась на публике в блестящей кожаной куртке, джинсах с принтом и грубых высоких ботинках на шнуровке.



Впрочем, вскоре мы можем увидеть Шейк и в более легкой и изящной обуви — например, сандалиях. Ведь у Ирины на днях вышла капсульная коллекция, которую она создала с брендом Tamara Mellon. Всего в линейку вошли три пары, из которых в продажу пока поступила только одна модель, и это именно сандалии стоимостью 595 долларов.




В кампании коллекции Ирина, конечно, снялась сама. В профессиональном плане последние недели у модели вообще выдались насыщенными. Шейк также появилась в новой рекламе бьюти-бренда Augustinus Bader.


 


 


 


И только тема личной жизни модели по-прежнему остается в тени — комментировать слухи о себе Ирина не любит и даже об отце своей дочери, 46-летнем Брэдли Купере, высказывается весьма сдержанно, хотя и не забывает похвалить его.

А интерес публики к Шейк снова повышенный, ведь модель заподозрили в романе с Канье Уэстом, который в начале года расстался с Ким Кардашьян. Но никаких доказательств романтических отношений модели и рэпера пока нет, что, впрочем, не мешает пользователям сети бурно обсуждать потенциальную звездную пару.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В зубах самого крупного панцирного моллюска найден редкий минерал
В зубах самого крупного панцирного моллюска найден редкий минерал
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра «IT-куб»
До конца 2022 года в Тульской области будут созданы три центра
На Сахалине откроется сеть центров «IT-куб»
На Сахалине откроется сеть центров «IT-куб»
В магаданском «Кванториуме» провели испытания радиоуправляемой модели самолета «Стриж»
В магаданском «Кванториуме» провели испытания радиоуправляемой модели
Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке
Мама-рокер: Ирина Шейк в кожаной куртке на прогулке с дочерью Леей в
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
8 главных правил наведения порядка
8 главных правил наведения порядка
«Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении темнокожих и христиан
«Расизм! BTS не хотят извиняться!» — айдолов обвинили в оскорблении
Классные руководители со всей страны получат свою федеральную площадку для открытого диалога
Классные руководители со всей страны получат свою федеральную
В центре «IT-куб» в Братске завершился первый год обучения
В центре «IT-куб» в Братске завершился первый год обучения
Международная акция «Сад памяти» проведена во всех 32 муниципальных районах Омской области
Международная акция «Сад памяти» проведена во всех 32 муниципальных
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет

Топ на сегодня

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума «Вектор детства»
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и
Минпросвещения России представит единые антитеррористические требования к школам к началу учебного года
Минпросвещения России представит единые антитеррористические
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в трейлере фильма Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"
Ксения Раппопорт, Ирина Старшенбаум, Мария Ивакова и другие в
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой образовательный контент
Школьники смогут рейтинговать размещенный на маркетплейсе цифровой
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии
Артём Здунов объявил о намерении возродить спидвей в Мордовии

Еще по теме

Ирина Шейк с дочерью Леей и мамой на прогулке в Нью-Йорке
Ирина Шейк светится от счастья рядом с дочерью
Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочерью в Нью-Йорке: фото
Ирина Шейк в красном мини-платье на прогулке с дочерью Леей в Нью-Йорке