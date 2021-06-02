Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
"Единая Россия" на XX съезде отчитается о выполнении предвыборной программы, с которой шла на выборы 2016 года. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече руководства ЕР и участников предварительного голосования с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Медведева, уже готовится новая программа, в ее основу ляжет послание президента Федеральному собранию.
"Мы активно обсуждаем будущий документ. Самые важные предложения в него войдут. Проект программы будет вынесен на широкое общественное обсуждение через процедуру на Съезде партии", - цитирует Медведева пресс-служба партии.
Медведев на встрече пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде партии, который состоится 19 июня в Москве. Путин, в свою очередь, обратился к участникам предварительного голосования ЕР.