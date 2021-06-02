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Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года

"Единая Россия" на XX съезде отчитается о выполнении предвыборной программы, с которой шла на выборы 2016 года. Об этом заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече руководства ЕР и участников предварительного голосования с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Медведева, уже готовится новая программа, в ее основу ляжет послание президента Федеральному собранию.

"Мы активно обсуждаем будущий документ. Самые важные предложения в него войдут. Проект программы будет вынесен на широкое общественное обсуждение через процедуру на Съезде партии", - цитирует Медведева пресс-служба партии.

Медведев на встрече пригласил Путина принять участие в юбилейном съезде партии, который состоится 19 июня в Москве. Путин, в свою очередь, обратился к участникам предварительного голосования ЕР.

Хочу поздравить всех, кто не только победил, но и принял участие. Это этап. Это школа очень серьезная. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел, вкуса не только не утратят, но и приобретут его. Убедятся в мысли, что они на правильном пути.
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По материалам: uposters.ru

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